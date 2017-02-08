Двуликий Янус американских санкций

Американский президент Дональд Джон Трамп, словно ростр разбивающий волны, своими решениями делит американское общество на сторонников и противников. От слов сразу к делу – от предвыборных обещаний сразу к подписаниям законов.

Так после Obamacare и мексиканской стены дошла очередь и до России. На горизонте забрезжил просвет "Трамп назвал условия снятия санкций" – совместная борьба с международным терроризмом. Казалось бы, благая цель и Россия большое количество усилий прикладывает в этом направление, но тут в следующем заявление он называет Иран – террористической угрозой номер один. Ставя нас в очень не простую ситуацию.

Вашингтон вынуждает Кремль делать выбор, на чью сторону вставать. Поддерживать Вашингтон для нас означает прекратить сотрудничество с Ираном. В первую очередь это будет означать, что в Сирии мы потеряем имидж, так как были союзниками Ирана в поддержке Башара Ассада и урегулирование ситуации в регионе. Разрыв российско – иранских отношений может привести к полной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Может Роухани и не образец демократического лидера, но он, хотя бы, является представителем более либеральных слоев Тегеранской элиты, тот с кем можно вести переговоры, а в ключе предстоящих выборов в Иране смена власти может расшатать и без того не стабильную ситуацию. Так же в том году с Ирана частично сняли санкции и для России – это важный сигнал и аргумент в пользу здорового диалога вне санкций.

Встать на сторону Тегерана для России означает, что переговоры с Вашингтоном об отмене санкций и урегулирование конфликта на Украине не могут продолжаться.

Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался на заявления Белого Дома, что Иран никогда не был замечен в связях с ИГИЛ/ ДАИШ или Джабхат ан – Нусрой ( запрещенными в РФ террористическими организациями), а вопросах борьбы с терроризмом нам бы хотелось быть союзниками. Заголовки запестрили, что "Кремль показывает зубы", но полагаю это более грамотный ход – остаться "над схваткой". Оттянуть время и позволить Тегерану и Вашингтону самостоятельно решить конфликт. Сохраняя при этом партнерские отношения с обеими сторонами.