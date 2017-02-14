Почему людей разрушает страсть

Людям обычно нравится признаваться в том, что они любили, любят или надеются полюбить. Одна клиентка жаловалась: "Во мне столько нерастраченной любви!". Но близкие страдали от ее холодности и деспотизма, они совсем не чувствовали, что их любят.

Как беатотерапевт, нередко наблюдала, что любовью люди стремятся оправдать неблаговидные или даже греховные поступки. Кто признается в супружеской измене из любопытства или просто от скуки, и обычно оправданием служит любовь, с которой якобы пытались бороться, но оказались бессильными под властью "рокового чувства".

Влюбленность, влечение, страсть, тяга, иногда даже, трагическая зависимость – ничего общего с сознательной любовью не имеют, именно потому, что сознательности, глубинного понимания себя и другого, контроля чувств и поступков, как раз и нет. Такое состояние очень опасно для любящих. Ибо в этом случае нас пронизывает особая космическая энергия, вступает в силу "химия", которые преследуют свои собственные цели, совершенно независимые от наших, эти силы берут наши чувства и мысли в плен, целиком овладевая нами. Мы имеем дело со "взрывным устройством", не осознавая этого и не принимая никаких мер предосторожности.

Мне известно огромное число несчастных случаев, не раз приходилось наблюдать и сопереживать потокам душевной боли от несчастной любви. Признаем же, что без осознания и без контроля любовь становится разрушительной силой. Не осознавая, можно разрушить предмет своей любви. Кто не слышал от женщины, которую называют "любимой" таких слов о своем возлюбленном: "Я от него заболеваю, знаю, что он меня убивает, но ничего не могу с этим поделать". А бывает и так, что женщина признается: "Я люблю тебя", она уверена в искренности и силе своей страсти, но ее возлюбленный совсем не чувствует, что ему от этого становится легче и радостнее жить.

И вот, вконец обессилев от такой страстной любви, мы становимся самыми несчастными существами, не в силах совершить то, чего желаем, зная, что должны как-то все изменить, но не знаем, как это сделать. Нам всем стоит молиться о том, чтобы нас миновала любовь, не подкрепленная осознанием, мудростью и силой. Ибо одной страстной и самой искренней любви для счастья недостаточно.