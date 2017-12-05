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Саакашвили назвали российским шпионом

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Я рад за Украину. Это страна, которая твердо встала на путь развития цифровой экономики. А для развития цифровой экономики что нужно прежде всего? Правильно, нужна борьба с пиратством и твердые гарантии защиты права на интеллектуальную собственность.
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Вот смотрите, беглый экс-президент Грузии скачал где-то нелицензионную копию операционной системы "Евромайдан 2.0" и попробовал с ее помощью проинсталлировать себя на место Порошенко. Но тут приходит американское посольство и спрашивает: "А где лицензия? А серийный номер-то паленый у Мишико, этот серийник ему еще Хиллари Клинтон давала, а при Трампе он не действует". Вот и повезут Мишико в тюрьму за нарушение копирайта, а не за то, что там говорят на официальном уровне.

Пользуясь случаем хочу передать большой привет своим коллегам-телеэкспертам, которые постоянно говорили мне, что Саакшавили как придет к власти, как устроит побоище на Донбассе, как пойдет на Крым с джавелинами... Ну-ну. Я говорил, что не надо недооценивать Порошенко, и не надо верить обычному грузинскому проходимцу Мишико и его другу – недоделанному "Джеймсу Бонду в вышиванке" Наливайченко.

Шоколадный фюрер Порошенко - подонок и алкоголик, но не дурак, и инстинкт самосохранения у него периодически включается. Он прекрасно понимал, что если Саакашвили добьется своего, то и сам Порошенко, и его семья будут принесены в жертву кровавым троглодитам, которым нужны будут доказательства перемог и борьбы с коррупцией.

Что происходит в таких случаях с политическими противниками Саакашвили сам Порошенко мог легко увидеть на примере того, что происходило в Грузии. А там были и пытки, и трупы, и чего там только не было. Как всякая крыса, которую приперли к стенке, украинский президент способен на подвиги и удивительную смелость, граничащую с отчаянием, которое свойственно тем людям, которые рискуют потерять самое дорогое, что у них есть, и в случае шоколадного фюрера – это даже не власть, а его семья. Беглому грузинскому галстукоеду очень, вот прямо очень повезло, что его не убили сегодня. Видимо не нашли достаточно доверенных и отмороженных исполнителей. Впрочем, арест по статье 256 УК Украины ("Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") – это тоже хороший для Порошенко результат.

Михаил Саакашвили. Кадр youtube.com

Говорят, что в Киеве сторонники грузинского галстукоеда уже строят баррикады. Ну пусть строят, только я не верю, что от этого будет толк. Шоу, возможно, будет. Шоу, как говорят, должно продолжаться, и то, что происходит на Украине – это такой бесконечный сериал, который совместно написали Франц Кафка и Бенни Хилл. Зрелище безусловно смешное, только самих жителей Украины немного жалко. Места у них в первом ряду, но за таким спектаклем лучше всего наблюдать на расстоянии.

В сеть утекли кадры, на которых видно, как Саакашвили бегает по крыше восьмиэтажного здания и угрожает покончить с собой. Судя по тому, что его все-таки смогли задержать, предполагаю, что он и на этот раз соврал. Приятно видеть, что хоть в чем-то он оказался верен себе – как обманывал всех вокруг, так и продолжает обманывать. Видимо он будет надеяться, что его друзья из Вашингтона вступятся и чуть ли не сам Джон Маккейн будет лично вытаскивать его из тюрьмы. Но я бы на это не рассчитывал. Конечно, шанс на такое освобождение у него есть, но американские союзники уже кидали Мишико, причем его кинули в тот момент, когда у них были все рычаги власти в Вашингтоне, а сейчас у них всех рычагов нет. А во-вторых, рычаги есть у врага самого Маккейна.

Американские СМИ пишут, что Трамп приходит в бешенство, когда натыкается на попытки помешать ему в бизнесе и политике, и в этих условиях посадка или даже смерть Саакашвили будет для него приятной мелкой пакостью, которую можно сделать Клинтон или Маккейну. Кстати, смерть или посадка любимого грузина команды Клинтон будет ударом по морали всех остальных ее марионеток – рабы Виктории Нуланд от Прибалтики до Тбилиси, и даже до Юго-Восточной Азии, вдруг увидят, что верная служба и крепкая дружба с влиятельными клинтоноидами еще не гарантирует свободной и сытой жизни.

Джон Маккейн. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs

У Порошенко сейчас есть уникальный шанс отправить Саакашвили в Грузию, тем более, что там его очень ждут, чтобы спросить по всей строгости закона о тех преступлениях, которые он успел совершить на родине. Я точно не знаю, действителен ли еще грузинский ордер на Саакашвили, но предполагаю, что официальный запрос о выдаче столь опасного преступника организовать вполне можно. Но, судя по последней информации, официальный Киев пока выбрал другой путь. Это очень смешной вариант, но на Украине он вполне может прокатить. Генпрокурор Юрий Луценко сегодня заявил, что деятельность Саакашвили финансировали из России, а в украинских СМИ уже пишут о якобы имеющихся доказательствах финансирования Януковичем "Михомайдана", и в этих материалах фигурирует сумма в 500 тысяч долларов, которую якобы получило окружение Саакашвили для проведения уличных акций в Киеве. Московский план русской зимы в Киеве – прямо так и назвал Луценко то, что планировал реализовать Саакашвили на Украине.

Будет очень смешно, если зачинщик войны 08.08.08 вдруг окажется в украинской тюрьме и будет осужден за работу на Кремль и организацию прокремлевского государственного переворота на Украине.

Меня часто спрашивают: а что будет лучше для нас? За кого болеть? Болеть надо за красивый футбол. В смысле за то, чтобы внутриукраинское политическое мочилово проходило еще бодрее, еще веселее и с огоньком. Чем быстрее и ярче оно пройдет, тем быстрее можно будет избавиться от государственного недоразумения под названием Украина.

5 декабря 2017, 15:51

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