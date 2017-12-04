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Саакашвили и нелицензионный Майдан

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Тем, кто более-менее понимает, как устроен мир в целом и мировая экономика в частности, результат "майданного эксперимента" был понятен с самого начала, и там не могло быть никаких сюрпризов. Единственная неизвестная – сколько крови прольется до того, как эксперимент будет завершен и сколько украинцев его переживут.
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Несмотря на очевидность того, чем это все закончится, меня откровенно пугали некоторые российские юноши с горящими глазами, которые в 2013, в 2014 и некоторые даже в 2016 годах с восторгом отзывались о том, что произошло в Киеве. Причем их восторг был вызван одной очень вредной иллюзией. Им искренне казалось, что на Майдан вышел народ и народ взял и снес неугодную проворовавшуюся власть. И вот этому ощущению народной силы, этому идеалу успешного народного бунта некоторые в России завидовали так, что у них буквально сносило крышу.

У нас даже некоторые псевдопатриоты активно и вслух мечтали о "настоящем русском Майдане", и привлекали сторонников именно рассказами про то, как народ может взять власть за горло. Ощущение силы – страшный наркотик. И то, насколько соблазнителен миф о Майдане оказывается для многих украинцев и некоторых россиян, как раз хорошо доказывает, что мы – родственники. В России Майдан вполне мог получиться, но не срослось по двум причинам. Во-первых, у нас политическая элита – это все-таки выходцы из КГБ, а не мелкие жулики. А во-вторых, наш северный народ иногда может на уровне интуиции почувствовать, что его собираются обмануть.

Я окончательно убедился в том, что Украина прошла точку невозврата, когда даже российские либералы перестали приводить нам Майдан в качестве примера настоящей демократии и настоящего успеха простого народа в борьбе с властью. Когда рядовые навальнята переключились на байки про Сингапур и Южную Корею, стало понятно, что даже они уже убедились в том, что ничего хорошего на Украине не будет.

Кадр youtube.com

Казалось бы, еще раньше должны были догадать на Украине, что Майдан был большим кидком, замаскированным под народный бунт, но видимо большой украинский кидок лучше заметен на расстоянии, то есть из Москвы. Иначе трудно объяснить тот факт, что довольно много наших соседей по глобусу до сих пор скучают по эмоциональному подъему и вере в светлое будущее, которое они испытывали во время самого Майдана.

При этом они как черти от ладана бегают от вопроса: ну если в стране все так плохо (а они признают, что в стране все плохо), то почему вы – такие свободные и сильные европейцы не можете повторить успех трехлетней давности? Где антирошеновский Майдан? В ответ на эти вопросы мне иногда жаловались, что, мол, нет честных и настоящих лидеров. Ну-ну.

Вот завезли им лидера. Привезли Саакашвили, как контрабанду, через польскую границу. Целый экс-президент Грузии, участник двух цветных революций, любимый грузин и почетный дегустатор печенек Виктории Нуланд. И что? По самым оптимистичным оценкам его марш против Порошенко собрал всего несколько тысяч человек в Киеве. Нет, это несерьезно. После такого перформанса Порошенко в отставку не уйдет, закон об импичменте не будет принят, и никаких независимых антикоррупционных судов не видать как своих ушей.

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko

Саакашвили заявил, что Украина начала стряхивать с себя "присосавшихся барыг". Я очень рад за Украину, но почему-то я не вижу этого увлекательного процесса. Украина пока еще есть, барыги – на месте, и никакого стряхивания не происходит. Наоборот, даже Яценюк вроде бы вернулся из вынужденного изгнания.

Кстати, по поводу возможных попыток Яценюка вернуться во власть можно сказать, что есть целых две новости, одна хорошая, другая – плохая. Хорошая новость – если Яценюку интересно вернуться на Украину, значит там еще не все украли. А плохая новость заключается в том, что Яценюк это хочет исправить. Впрочем, Саакашвили может успеть первым.

Вообще, эпопея с маршами Саакашвили, с его попытками провести в Киеве нелицензионный пиратский Майдан, мне очень сильно напоминает большую рекламную кампанию. Вот это реально пиар-акция ивент-агентства "Саакашвили энд Наливайченко", показывающего администрации Трампа, что они – есть, что они – классные, что они могут качественно обдурить население Украины и новыми сказками о том, как они сейчас прогонят барыг, которые захватили власть после Майдана и вдруг на Украине случится настоящее счастье, будет побеждена коррупция, с Марса завезут честных чиновников, а Россия выплатит компенсации за Крым.

Пиар-акция получается пока так себе, тем более, что у Саакашвили сейчас сложная задача, которую мало кто осознает. Впервые со времен Рональда Рейгана, который вообще-то был актером, у руля США оказался профессиональный шоумен, и реально крутой специалист по вопросам шоу-бизнеса. Дональд Трамп – не Станиславский, конечно, но он как минимум – очень крутая телезвезда и его шоу не зря было очень популярным на протяжении многих лет. И глядя на этот анемичный марш миньонов Саакашвили, он скорее всего просто не верит в то, что у беглого грузинского политика получится что-то путное, независимо от того, какие блестящие рекомендации почетный галстукоед получает от своих кураторов из ЦРУ.

Если у авторов нового Майдана вдруг не найдется много денег и хороших режиссеров, то вряд ли им удастся убедить Вашингтон в том, что Порошенко стоит слить прямо сейчас. А нашим соседям по глобусу, глядя на эту неудачную пиар-акцию Саакашвили, стоит подумать над тем, почему ни один нелицензионный Майдан так и не добился своего успеха. Хотя, по большому счету, уже поздно думать об этом вопросе. Украина в современном виде перестанет существовать еще до того, как верующие в волшебную силу Майдана поймут, как сильно их обманули.

4 декабря 2017, 15:48

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