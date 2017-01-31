Какова цена человеческого счастья

Нам всем свойственно воспринимать счастье как удовольствие инстинктивного центра, хотя удовлетворение инстинкта – это только иллюзия счастья, тень счастья, и в этой иллюзии большинство людей проводят всю свою жизнь, стремясь к удовольствию и не находя удовлетворения.

Великое индуистское изречение предостерегает – человек ищет удовольствия, а находит боль. Удовольствие, как тень счастья, создает его иллюзию, но не является таковым на самом деле.

Счастье – удивительная вещь, тайна и загадка, его нельзя ни купить, ни продать. Мы не можем подарить его человеку, у которого его нет. Трудно определить, что такое счастье, но точно известно, что для человека счастье – первейшая необходимость. Каждое человеческое существо тайно или явно желает его. Итак, счастье – это внутренняя жажда, внутренняя цель.

Человек чувствует себя несчастным, если вопрошает: "Как долго мне еще ждать? Как далека цель? Почему именно мне приходится ждать так долго? Почему другие уже достигли счастья?" Так, измучиваясь бесплодными терзаниями, мы создаем для себя тысячу и одну проблему и становимся все более и более несчастными. Закон заключается в том, что чем несчастнее мы в своем ожидании, тем дольше продлится это ожидание – потому что творчество, победа, радость, счастье не могут случиться в несчастливом уме.

Когда думаем о возможности быть счастливыми, нам представляется, что преграда к счастью – это неисполненное желание. Но исполнения какого именно желания мы жаждем? Насколько нам самим понятен смысл и последствия того, чего мы так желаем? Не зная себя, человек может желать совсем не того, что воистину могло бы принести ему переживание счастья.





Желание человека – это часть его ума, часть его внутреннего мира, который мало известен ему самому, хотя человек как раз абсолютно уверен в обратном. И если бы некое желание человека было бы исполнено, то не исключено, что он совсем сбился бы с пути и далеко зашел бы в своем заблуждении, в своих ошибках, исполнение такого желания не принесло бы ему счастья. Человек все больше бы погружался в "черную дыру" незнания себя, все больше утрачивал возможность открыть путь к источнику внутреннего света — самосознанию. Каждый человек хочет быть счастливым, но как можно обрести благодать, блаженство, счастье, если не знаешь, кто ты, какой ты?

Счастье – это и краткосрочное, острое победное состояние, и пролонгированная благодатная аффективная основа продуктивного творчества в повседневной жизни, основа самосозидания. Счастье — это состояние радости, блаженства, восторга, экстаза, освобождение от всех отрицательных эмоций, чувство осуществления надежд и мечтаний, решение проблем, удовлетворение желаний и потребностей, достижение целей, ощущение успеха, полнота переживаний самореализации, благодать, когда ты больше не стремишься "туда", а уже находишься "здесь".

Ни самое справедливое общественное устройство, ни экономические достижения, ни религиозные постулаты, ни политические лозунги, ни наука, ни искусство, ни образование, ни волеизъявление прогрессивного большинства, ни моральные установления, ни интересы семьи, ни дружба, ни любовь сами но себе не могут сделать человека счастливым.

Каков же критерий счастья? Бытие – вот главный критерий. Человек становится счастливым, когда устанавливает в своем сознании и поведении контакт с Бытием, со своей бытийной сущностью.





Счастье – это способность постоянно поддерживать высокий уровень самосознания и переживания, умение осознавать и полно прочувствовать красоту вещей в природном, социаль­ном и внутреннем мире. Счастье – это внутренняя целостность и молчаливая полнота переживания, это способность глубинного осознания и прочувствования себя самого и окружающего мира, это тихая радость, а иногда экстаз – быть, быть живым!

Итак, в беатотерапии (науке о постижении искусства счастливой жизни) счастье понимается как высшее сознательное наслаждение, напрямую связанное с переживанием радости самопознания и самореализации, радости роста и обновления, с празднованием человеческого достоинства, триумфа и победы Бытия в себе. Счастье – результат сознательных усилий по изучению и изменению человеком себя и своей жизни. Счастье – это когда себя понимают!