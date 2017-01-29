Дипломатия по телефону

Вот и XXI век окончательно наступил. Многое поменялось – и старый добрый телефон тоже стал другим. Появился "скайп", тот самый пресловутый видеофон из фантастических книг, видеоконференции, мобильники, спутниковые аппараты, звонки через "всемирную паутину" – интернет. Словом телефонизация воистину стала глобальной.

Но кое-что осталось неизменным. Это конечно телефонные хулиганы – "пранкеры", их розыгрыши, которые правда вознеслись до самых высот – теперь разыгрывают уже даже и президентов, а также "телефонное право", которое посильнее пресловутого "басманного правосудия". Вообще от одного телефонного звонка иногда может очень многое зависеть. И от того кто кому звонит – тоже. Сейчас скажем мистер Трамп, новый директор земного шара, решил позвонить Путину. Время звонка – ровно в полдень, вечером стало быть по московскому времени. Об этом сообщил Белый Дом, и это важно. Дипломаты, как и пранкеры, вообще любят внезапно звонить в полдень, наслаждаясь эффектом.



Тут все замерли в ожидании. Стоит ли напоминать, что в победу Трампа как известно верили только Путин и наши журналисты, больше никто. И на него мы возлагали большие надежды. Как в кино: "Аты-баты, шли дебаты, мы пойдем на выборы, Дональд – это Терминатор, остальные" кандидаты – представители нетрадиционных сексуальных меньшинств. Но правда его, Трампа, президентское окружение – типичные республиканцы и даже реакционеры, все даже чересчур традиционные. Некоторые ястребы, тот же шеф Пентагона, по кличке "бешеный пес". То есть мы согласно пословице сменили престарелую кукушку на ястреба, но теперь и с ним надо как-то договариваться.

Хитрый Трамп заранее распространил слух что он будто бы вот-вот снимет с России санкции. Правда потом добавил что это сейчас может и преждевременно, но отношения с русскими будут "фантастическим". Дас ист фантастиш! Хотя отметил что "мы либо договоримся либо нет" и подключил к беседе своего вице-президента Пенса, очевидно опасаясь идти на Путина в одиночку. Мало ли что люди скажут, кто кого завербовал. А тут все-таки живой свидетель. Конечно, некоторые как бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга иронизируют что дескать это будет встреча "двух горилл", мол пусть подерутся а мы похихикаем. Будет якобы интересно. Еще интереснее будет правда если они договорятся и Прибалтику поделят как довоенную Польшу.

Ведь наш новичок – человек неожиданный. Мало ли что ему в голову придет. Сами его опасаемся. Но судя по откликам разговор прошел в теплой дружественной атмосфере. Обсудили налаживание отношений, возобновление торгово-промышленных связей, поделились взаимными симпатиями друг к другу. И ситуацию в Сирии обговорили, и на Украине, и в безъядерном Иране, и на Корейском полуострове. Дональд наш – человек в политике новый, ему все интересно. Договорились о будущих личных встречах и уверили друг друга во взаимных симпатиях. Вот такая вот историческая беседа у них получилась.

Правда перед этой беседой наш президент созвал целый Совет безопасности, а ихний не только пригласил к разговору своего "вице", но и собрал буквально целый кабинет народу. У Трампа вообще был день переговоров – и с японским премьером Абэ и с немецкой бундесканцлершей Меркель успел поболтать. И два часа после беседы с Путиным никто даже заявлений не делал – наверное пили там кофе или чай и отдувались, а может и виски хряпнули прямо на рабочем месте, в Овальном кабинете. А потом назвали состоявшийся разговор "важным началом".

Как говорил самый главный "прораб перестройки": "Главное – нАчать и процесс пошел", с ударением на первом слоге. У Трампа как выяснилось на Сирию большие планы – устроить там зоны безопасности, разработать новый план борьбы с ИГИЛ (все еще запрещена в РФ) и найти для этого новых союзников. Пентагону уже отдан соответствующий приказ. У нас в Сенате заявили что вместе с Россией Америка решит проблему буквально за месяц, такой вот головокружительный оптимизм.

Как мы помним не так давно кандидат в президенты Трамп обвинял свою конкурентку Клинтон в том что она хочет создать в Сирии эти самые "зоны безопасности" для мирных жителей не считаясь с мнением третьих стран вроде России и это мол очень опасно. Может привести к Третьей мировой и так далее. Но как только сам избрался – тут же круто поменял свое мнение. Мол как еще спасти гражданское население от варварских бомбежек как не островками спокойствия? А с русскими он договорится, как пить дать. Был когда-то в годы "Perestroika" такой фельетон у знаменитого Арта Бухвальда, под названием "Иван – отличный парень". Эту партию Трамп сейчас разыгрывает с большим усердием.

Конечно худой мир лучше доброй ссоры, но надо понимать – президент Трамп будет последовательно проводить в жизнь политику "Америка – превыше всего", на первом месте. В Сирию он еще не ввел ни одного пехотного подразделения но уже диктует свои условия, не обращаясь к плодам "коллективного разума" переговорщиков в Астане. Мол вы решили обойтись без меня – так я обойдусь без вас, разве что Владимиру звякну. Мнение по Украине пока держит в секрете от общественности. Вероятно все решит личная встреча. Словом, если раньше. в лихие девяностые, говорили "Россия – это цирк на вашей планете", то теперь манеж расширился, рыжий клоун вылез на мировую арену и интрига сохраняется.