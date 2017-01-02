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Секретная служба Обамы

Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Новый год уже настал, во всей красе и с салатом Оливье. Уже устали слушать рождественские звоны, поздравлять всех с новым счастьем. Но и старое счастье не унимается – намедни наш друг и товарищ, партнер Обама снова выдвинул ряд претензий. Дескать его замучили русские хакеры, поэтому он высылает 35 дипломатов из США в Россию. Здравствуй Барак Новый год, приехали.
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Также наши заокеанские друзья отобрали у российских дипломатов их жилые комплексы и базы отдыха, то есть "любимые игрушки русских". Ну, чтоб не встречались там со шпионами, с агентами. Кроме того, правда, эти дачи использовались для зимнего отдыха детей во время каникул, но Обама действовал как тот самый Гринч, укравший Рождество. Мол, не доставайся же ты никому, мне невесело – я ухожу, но и вам сладко не будет.

И если секретная служба Санты действовала так, чтобы тайно доставлять подарки детям с помощью уникальных космических саней, то товарищ Обама включил все свои мега-возможности чтобы подарки отобрать. Говорят что обезьяну в человека превратил труд. Но если обезьяна спустилась с ветки и начала говорить, то это не значит, что она научилась думать.

Фото: GLOBAL LOOK press/Mark Wilson

Ну тут, конечно, все ожидали от российской стороны адекватных шагов. МИД устами Лаврова уже предложил президенту выгнать соответствующее количество американских посольских служащих, но не тут-то было. Путин не пожелал опускаться до уровня своего американского коллеги и заявил, что никого выгонять не будет. У нас тут не кухонная дипломатия а сложная техника международных отношений. И дети американских дипломатов были приглашены на кремлевскую елку. Таков был наш ответ Чемберлену.

Фото: GLOBAL LOOK press/Gabriel Romero

Сами американцы сочли, правда, что ответ президента Обамы еще слабоват, ну а Путин, как всегда, непредсказуем. И за покушение на американскую конституцию – самое святое что у них есть – надо сразу давать пожизненный эцик с гвоздями. Правда, неизвестно с чего начать, путей многовато – то ли опубликовать данные о несметных богатствах друзей Путина, то ли сразу рубить энергосети в Москве хакерской атакой. В общем, России, как выразился бывший посол Джон Болтон, надо "нанести ответный удар, сделать по-настоящему больно". Принять настоящие санкции – этого хочет чуть не весь Конгресс. Один только Трамп, как та Баба-Яга, все против.

Разумеется, и у ихних дипломатов есть свои любимые игрушки – посольская дача в Серебряном Бору, например, или знаменитый "Спасо-хаус", уж не говоря об англо-американской школе, открытой еще при Сталине.

Кстати, телевидение CNN тут же заявило, что якобы ее, эту школу, собираются закрыть, и бедные посольские детишки может быть и вовсе забудут на чужбине свой родной англо-американский язык. Но наш МИД в лице его бессменной снегурочки Марии Захаровой назвал это заявление полным бредом. Никто детей трогать собирается – мы ж не негры африканские, не людоеды. Солдаты дипломатии ребенка не обидят.

Фото: GLOBAL LOOK press/Richard Ellis

Трамп даже похвалил Путина. Говорит, всегда знал, что тот умный. Дескать, сколько лет наблюдаю – умен, собака. И намекнул, что отменит "неконституционные" указы предшественника, как только сядет в вожделенное президентское кресло. Надеется вместе с Россией одолеть конкурирующую фирму – Китай и построить новую, процветающую Америку. И в русских хакеров он не верит, и брифинги разведки ежедневно не проводит — времени нет. То есть у нас пока сохраняется надежда на лучшее.

Однако опытные политологи-американисты указывают нам, что засевший в Белом доме Обама крайне мстителен. И до ухода с высшего госпоста способен еще натворить дел. Мол, дно пока не пройдено и этот Санта-Клаус еще себя окажет. Ну а если не успеет — конгрессмены помогут, сенаторы. Джон Маккейн не один там на всю голову русофоб, есть и другие. Барак Хусейнович не одинок в своих стремлениях. И если объединившиеся республиканцы и демократы в Конгрессе проголосуют за антироссийские санкции – закон уже никто не отменит. То есть процесс пошел, тикает как часовой механизм и не остановится и в новом году.

Весь прошлый год сюрпризы и впрямь нарастали как снежный ком в руках коварного Деда Мороза. И олимпийский скандал с якобы подмененными допинг-пробами и мельдонием повсюду, и непрерывные требования введения каких-то дополнительных санкций против России за все – за срыв Украиной Минских соглашений, за проигрыш Хиллари Клинтон на выборах, за победы Асада в Пальмире и Алеппо, словом, набежало. Дед Мороз весь год раздавал подарки и смеялся на ходу. Мол, не все доживут до следующего праздника с такими-то подарочками.

Но мы традиционно оптимисты. Вон елочка горит огнями, вон Мария Захарова подписывается "Ваша-Маша", вон известный колумнист в своем новогоднем посте пишет: "За нас с вами и за понятно что с ними". Поэтому никак нельзя унывать и опускать руки. Наоборот – надо пошире их расставлять, чтобы ловить неизбежные, как снегопад, подарки судьбы в новом огненно-петушином году.

2 января 2017, 16:51

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