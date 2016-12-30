Русофрения – болезнь 21 века

Администрация уходящего с поста президента США Барака Обамы не удовлетворилась своей работой по подталкиванию стран ЕС к продлению санкций против нашей страны и решила "запрыгнуть в последний вагон" уходящего поезда президентства, подготовив новый пакет санкций за "вмешательство в выборы". Об этом на днях написало издание Washington Post.

Прочитав статью, мне вспомнился термин "русофрения", введенный в 2013 году журналистом из Ирландии Брайаном Макдональдом. Он характеризует русофрению как психологическое расстройство, при котором Россия одновременно кажется державой, которая вот-вот развалится и в тоже время вот-вот захватит весь мир.

2016 год в очередной раз стал годом антироссийской истерии. Американский Госдеп обвиняет нас c одной стороны во всех смертных грехах: убийстве детей, мировом терроре, называет нас "серыми кардиналами" выборов в Болгарии, Италии, Франции и даже в том, что мы выбрали им нового президента. А с другой рассказывает, как умирает наша экономика от их санкций. Что объективно противоречит друг другу.

Особняком в "русофрении" стоит борьба с российскими СМИ, вещающими на запад – Russia Today, Sputnik. Все мы помним, как в октябре счета канала RT в Великобритании были заблокированы без объяснения причины. Не секрет, что RT финансируется из федерального бюджета и доносит политику нашей страны, что является абсолютно нормальной практикой по всему миру. Ровно так же, как это делают их коллеги из американского "Голос Америки", французского France 24 или немецкого Deutsche Welle, только с бюджетами в разы больше чем у RT. Чем же тогда так не угодил RT? А, наверно, тем, что европейцы могут получать ту информацию, которая упорно умалчивается местной прессой. Что это, как не нарушение прав британцев?.....

Так называемая русофрения коснулась и политических тяжеловесов, которые высказываются о России, как о партнере и стране, с которой надо считаться. Брюссель моментально клеймит кремлевской марионеткой за любое позитивное высказывание о нашей стране. Даже вновь избранного президента Болгарии Румена Радаева назвали "пророссийским" за его высказывание "Болгария не должна быть врагом России", несмотря на то, что он был генералом НАТО, закончившим Академию ВВС США.

Брюссель категорично делит всех на "наших" и "не наших", на тех, кто готов к "диалогу с Россией" и тех, кто видит в нашей стране "агрессора". Последних становится значительно меньше. Страны Италии, Испании, Греции, чьи экономики теряют от санкций миллиарды долларов, все чаще говорят о пересмотре отношений с Москвой и важности поддержания диалога. В отличие, конечно, от Польши и стран Балтии, чья система лоббирования своих интересов в Брюсселе, надо признать, гораздо лучше нашей.

Так или иначе, уходящий год – год "кризисов Европы". Это и беженцы, и выход Великобритании из еврозоны, и тяжелая экономическая ситуация, и референдум в Нидерландах. А главное – проблема политического лидерства. Европа устала от немецкой гегемонии. В кулуарах Европейского парламента это расхожая тема обсуждения. Конечно, для простых европейцев кризис политического истеблишмента, падение экономического уровня жизни, социокультурный кризис проще объяснить наличием внешнего врага в лице России. Всемогущего и слабого одновременно в представление их прессы. Кричащие заголовки западных газет похожи на последние вздохи. Только, как говорят, не надышишься перед смертью.