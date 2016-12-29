От каких мужчин лучше держаться подальше

В наше время уже никого не удивляет, когда мужчина уходит из семьи, разрывая отношения не только с бывшей женой, но и с детьми. Совсем недавний пример – Андрей Аршавин, который не просто отставил жену с тремя детьми, но и отказался платить алименты, причем буквально через некоторое время мы узнаем, что он женился и опять ждет ребенка.

Никого не осуждая, я хотела бы поднять вот какой вопрос: "Почему женщины с такой готовностью связывают свою жизнь с мужчиной, уже однажды предавшим свою семью? Неужели им не страшно? Или они думают, что с ними такого не случится?"

Казалось бы, перед глазами наглядный пример того, на какие поступки способен этот мужчина, и, по идее, первая нормальная реакция – держаться от него подальше. Но не тут-то было. Аналогичных примеров множество. И дело не только в том, что мужчина богат или популярен. Среди обычных людей такие случаи встречаются не реже. Почему так происходит?

Вспомним сказку об аленьком цветочке. Девушка встретила чудовище и своей любовью превратила его в прекрасного юношу, получив в награду за свою преданность все, о чем только можно мечтать – и жениха, и богатство, и счастье. Сказка о женщине, которая своей любовью перевоспитала мужчину, превратив его из морального чудовища в добропорядочного семьянина (мужа, отца), живет в огромном количестве вчерашних девочек. Спасти, "отогреть любовью" – ох, как это знакомо, и как это опасно… Сколько сердец разбилось об эту голубую мечту.

Вступая в отношения с мужчиной, зная о его прошлых "подвигах", вы принимаете его таким, какой он есть, со всеми хорошими и плохими качествами. При этом, если вы в тайне мечтаете перевоспитать любимого, то любимый вполне открыто думает, что вы одобряете его и меняться не собирается. Да и с чего ему меняться, если его любят и таким?

Когда вы покупаете в магазине тыкву, вы же не ждете, что она превратится в карету? Хотя об этом нам тоже рассказывали в сказках, людей, в это верящих, мне встречать не приходилось. Пример, конечно, довольно грубый, но наглядный. Настоящие перемены в человеке происходят как результат его собственной большой работы или же огромных жизненных потрясений. Период влюбленности, конечно, накладывает свою печать, на какое-то время романтизирует, приближает отношения к идеалу. Но лишь "на какое-то время"! А когда оно заканчивается, наступает горькое прозрение. Очень редкие исключения из этого правила не меняют общей картины. Вступая в отношения, не обманывайте себя ожиданиями чудес. Если ваши ожидания не оправдаются, виноваты в этом будете только вы. Вот в чем дело.