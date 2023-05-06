Попавший в ДТП водитель сбил предупреждающий об опасности знак

Курьезное ДТП произошло на въезде в населенный пункт Большие Роги в Гомельской области Белоруссии.

В самой аварии не оказалось ничего необычного. Как свидетельствуют данные с видеорегистратора одного из участников ДТП, выезжающий со второстепенной дороги водитель не рассчитал маневр, после чего в него врезался идущий по главной автомобиль.

От удара второй участник ДТП съехал на обочину, где по инерции прокатился еще немного, снеся дорожный знак необычного вида. Речь идет о красном треугольнике с черной точкой внутри.

Оказалось, что подобным образом стали маркировать участки дороги, на которых за год произошло по меньшей мере пять аварий. Таким образом, водителей предупреждают об опасном участке и рекомендуют снизить скорость. Как показало произошедшее – в данном случае знак был установлен совершенно не зря.