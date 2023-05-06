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Суббота 6 мая

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Массовая авария на КАД попала на видео

Массовая авария на КАД попала на видео
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Страшная авария на Кольцевой автодроге в Санкт-Петербурге попала на видео.

В Сети стало распространяться видео, записанное одним из участников страшного ДТП на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Судя по данным видеорегистратора, запись была сделана 3 мая.

На ней можно разглядеть, как двигающийся в крайней правой полосе внедорожник внезапно ускоряется и влетает в правую заднюю часть идущего в попутном направлении автомобиля. От удара машина вылетает на соседние полосы, где уже в крайнем левом ряду прямо в область водительской двери в него врезается автомобиль с ведущим съемку регистратором.

В Сети некоторые комментаторы предположили, что водителю, спровоцировавшему массовую аварию, неожиданно стало плохо за рулем. Иначе объяснить, почему он начал ускоряться в тот момент, когда весь поток наоборот затормозил, проблематично.

Подробностей о причинах произошедшего и пострадавших пока не поступало.

6 мая 2023, 15:40
Фото: Дни.ру
телеграм-канал RU_CHP• Требует проверки

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