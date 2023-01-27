На трассе М-11 произошла авария с участием 16 машин

На трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург произошла массовая авария. Сообщается, что столкнулись 16 автомобилей.
По данным телеканала "360", пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работает полиция.
На трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург произошла массовая авария. Сообщается, что столкнулись 16 автомобилей.
По данным телеканала "360", пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работает полиция.
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