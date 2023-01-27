На северо-западе Москвы в тоннеле загорелась машина

В Северо-Западном тоннеле Москвы загорелся автомобиль. Уточняется, что это произошло около проспекта Маршала Жукова, в сторону центра.
На место направились спасатели, сообщает телеканал "360". Подробности случившегося уточняются.
В Северо-Западном тоннеле Москвы загорелся автомобиль. Уточняется, что это произошло около проспекта Маршала Жукова, в сторону центра.
На место направились спасатели, сообщает телеканал "360". Подробности случившегося уточняются.
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