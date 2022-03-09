Пьяный водитель снес шестерых пешеходов: видео

Группа молодых людей шла по улице, когда на большой скорости на них сзади наехал автомобиль – момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что от сильного удара люди буквально разлетелись в разные стороны. Все произошло так стремительно, что пешеходы даже не успели отскочить.
Как сообщил РЕН ТВ, в результате столкновения различные травмы получили две женщины и четверо мужчин – все они были доставлены в больницу. Подробностей о состоянии пострадавших пока нет.
Известно, что водитель, снесший пешеходов, был пьян – состояние алкогольного опьянения подтвердила медицинская экспертиза. Виновник задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Нижегородской области ДТП унесло жизни двух человек.