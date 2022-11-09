Умерла звезда "Что? Где? Когда?" Судьба шоу "Пусть говорят" Игры Сонник

Топ новостей недели

Опять развод? Петросян вышвырнул 33-летнюю жену вместе с чемоданом
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
Снова свободен: Кадыров бросил невесту накануне свадьбы
Таинственное исчезновение и суд с племянником из-за квартиры: куда делась обманутая звезда фильма "Москва слезам не верит"
партнеры
Среда
9 ноября
Лента новостей
11:05
"Как мы без тебя": простившийся с людьми Харламов отправился в рай
10:48
"Ни в чем себе не отказывать": Спускающая миллион в месяц Боня плюнула в россиян
10:22
"Не каждому дано": Газманов впервые рассказал об отношениях с Моисеевым
10:10
"Был раздавлен горем": новые подробности смерти основателя "Ласкового мая"
09:55
Geely Tugella: идеальный городской кроссовер
09:37
"Произошла трагедия": композитор Маши Распутиной сообщил о смертельной автоаварии
09:13
"Нет смысла делать операцию": на изуродованной жене Аршавина поставили крест
09:05
"Огромное": Готовящаяся к рождению ребенка на старости лет Королева показала пузико
08:37
5 правил быстрой продажи квартиры
08:35
"Посмотрите фильм "16-й": Пригожин отреагировал на слова Прайса о вмешательстве в выборы
06:11
От юности до старости: каким был ушедший на небеса Николай Дроздов
04:09
Квартиры в центре Москвы подешевели на 21%
02:35
Число срочных продаж жилья выросло на 85%
00:02
Нестор Летописец: что нельзя делать 9 ноября в церковный праздник
21:56
Другая жизнь: опустивший руки Агутин отчалил из дома после измены
20:39
"Больно, когда умирает любовь": Рыдающая Меньшова объявила о разводе
19:58
"Союз развалится": охмурившей юнца 53-летней Булановой вынесли приговор
19:11
"Ух ты какая!": обтянутая кожей девственная Цымбалюк-Романовская возбудила россиян
17:56
"Такое счастье в постели!": Волочкова вывалила правду о шпагатах в сексе со спонсорами
17:29
Застывший взгляд и незакрывающийся рот: вид тяжелобольного Зайцева вызвал оторопь
17:08
Нашел молодую жену, но отцом так и не стал: как складывалась жизнь Олега Меньшикова
16:35
Кортнев предал, сын уехал в США к отцу, а она осталась одна: как живет актриса Юлия Рутберг
16:32
"Счастливая мама": пережившая выкидыш Валерия предъявила здоровенькую малышку
15:48
"Учусь жить заново": забытая на чужбине Брежнева плачется после развода
14:56
"Не могу скрыть этого!": порвавшая с Авербухом Арзамасова объявила о связи с молодым спортсменом
14:30
"Мне было страшно": Меняющая мужиков Волочкова укусила ниже пояса заклятого врага
14:15
Раскоряченную на сносях Орлову срочно увезли в больницу: Ужас какой
14:05
Больше нет: смерть настигла мучившегося от разрыва сердца старика Газманова
13:33
"Расстались": Виторган сжег мосты с рыдающей Нинидзе
13:17
Настоявшая на разводе с Пресняковым Подольская прыгнула в койку к другому: Люблю
12:54
"Не надо возвращаться!": навалившего жене под нос пахучий сюрприз Николаева погнали вон из родного дома
12:31
“Помогите!”: Искореженного сына Яковлевой бросили умирать с обрезанными ногами
12:18
Это диагноз: наглотавшаяся таблеток жена Петросяна превратилась в овощ
10:56
Грызня в семье Ковальчук и Чумакова попала на видео: Что Юля с собой сделала!
10:39
С трудом опознали: тело засыпанного снегом Малахова нашли за МКАД
09:54
"Злостный умысел": Шаляпин стал жертвой махинации с недвижимостью
09:39
"Родители за все платят": Избалованная дочка Маликова потратила миллионы на недвижимость в Москве
09:05
Ошибка на 5,5 миллионов: кто судится с Безруковой за кривые стены?
08:55
Звезда "Что? Где? Когда?" скончалась после тяжелой болезни
08:17
"Считает всех вокруг грязью": беспардонная Доронина заставила известную актрису спустить юбку
06:08
"Волочкова не справилась": 46-летнюю изрезанную балерину спасали до последнего
04:18
Продажи жилья в Новой Москве выросли на 31%
02:06
Квартира в Москве окупается за 30 лет
00:02
Дмитриев день: что нельзя делать 8 ноября в церковный праздник
21:31
В Москве из-за столкновения с двумя легковыми авто перевернулся грузовик
21:00
Согласна на все: Бросившая ребенка Арзамасова лезет из кожи вон ради копейки
20:05
"Я не могу": не доросший до мужика Милохин после осечки назвал причину расставания с Медведевой
19:29
Траур: Бросивший кино Петров засветился на премьере со стройной одинокой красоткой
18:20
В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
18:01
Объявлено о смерти создателя группы "Ласковый май": Не достался никому
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семейная радость: 22-летняя дочь наконец-то осчастливила Маликова
Настоявшая на разводе с Пресняковым Подольская прыгнула в койку к другому: Люблю
"Больно, когда умирает любовь": Рыдающая Меньшова объявила о разводе
Принц востока: Цой представила миру долго скрываемого взрослого красавца-сына
Стыд и срам: Скрывающую возраст Андрееву вывели на чистую воду после побега из России
"Считает всех вокруг грязью": беспардонная Доронина заставила известную актрису спустить юбку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Авто
Geely Tugella: идеальный городской кроссовер

Geely Tugella: идеальный городской кроссовер

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Едет как европеец, стоит как китаец. Машина мечты? Возможно. Китайский кроссовер от компании Geely расставит точки над i в вопросе каким должен быть идеальный городской автомобиль в условиях санкций.
прочитано 123 раза

– Я буду на китайском кроссовере

– Вот ни фига сейчас не уточнил

Вероятно, 2022– й был объявлен годом китайского кроссовера: количество городских внедорожников из Поднебесной возросло просто невероятно. Что в этом изобилии хорошо, а что плохо, мы попробуем разобрать. Но у меня складывается впечатление, что Geely Tugellа в данной ситуации относится, скорее, к "хорошо".

Фото: Родион Газманов

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Сочный синий цвет, лаконичные изгибы, напоминающие все хорошее, что мы знаем о современных кроссоверах и весьма спортивный вид, которого бы не постеснялись даже уверенные в себе баварцы. Удивлены? Я нет, потому что Geely присутствует на мировых рынках давно, в том числе как владелец автоконцерна Volvo. А так как в стиле и технологичности шведская компания в свое время затыкала за пояс всех, до кого могла и не могла дотянуться, логично, что вектор усвоен и принят.

Узкие фары – дань сложившейся за последние пару лет тенденции. Светодиодным фарам это не мешает заливать бегущий под колеса асфальт ярко и эффективно, а вот в облике машины это очевидный плюс. Как в передней, так и задней части автомобиля, оптика очень грамотно вписана в окружающие детали кузова. И вообще ощущения какой-то чужеродности в облике автомобиля не появляется: наоборот, возникает чувство, как будто "оно всегда так и было". Вполне возможно, что причиной тому - шеф-дизайнер Volvo, перешедший на должность вице-президента Geely по… угадайте чему? Конечно же дизайну!

Фото: Родион Газманов

Чего только стоит ключ от автомобиля, выполненный в виде игрушечной машинки (тезис о том, что мужчину и мальчика разделяет только количество годиков и стоимость игрушек, только что получил новое подтверждение)? Ну красота же, да и только! Низкопрофильная резина с красными саппортами доставляет отдельное удовольствие и дарит обещания, которым я, на самом деле, изначально боялся верить. Расскажу чуть позже, а пока призывно приоткрою дверь в салон.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Вот внутри есть свои плюсы и минусы. Точнее, минус. О нем чуть позже, а пока о плюсах.
Отделка сидений кожей – ДА! Изысканный строгий дизайн торпедо и управляющих поверхностей – ДА! Очень удобная рукоятка АКПП и все, что прилегает и окружает – ДА, ДА, ДА! Эти ребята не зря ели свой хлеб в Volvo, и не зря теперь сидят в дизайне Geely. Черно-белые иконки на мультимедийном экране, кстати, сразу напомнили мой первый опыт вождения Volvo XC90, показавший шикарный интерфейс бортового компьютера еще до того как это стало мейнстримом.

Фото: Родион Газманов

На консоли кнопок гораздо больше, чем в других автомобилях, но я такое как раз люблю. Да и вообще, тот факт, что сюда еще не добралась тенденция все управление убирать в сенсорный экран, меня радует. Не все можно быстро найти в системном интерфейсе, даже если его гении проектировали. Да и ощущение контроля остается. Хотя искать взглядом нужную кнопку, не отрываясь от дороги – то еще приключение. Разрешение бортовых экранов отличное, а задержки в работе интерфейса вообще отсутствуют. Ура.

Сидеть удобно: кресла мягче, чем у большинства встреченных мной немцев (а их было немало), но в сиденье не проваливаешься, как бывает иногда у японских марок. В общем, удобно, как я сказал. Передние сиденья оснащены электронными регулировками, памятью, и отъезжают при выходе и посадке в автомобиль. Правое переднее сиденье можно регулировать и из задней части салона, что является если не признаком, то точно намеком на представительский автомобиль.

Отдельно отметим очень и очень хорошую шумоизоляцию салона и в принципе качество деталей и их подгонки. Браво. На этот уровень можно ориентироваться.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

Ну вот мы и пришли к самому вкусному. Как едет?
За последние полгода сами знаете чего, я уже почти успел отчаяться получить удовольствие от поездки за рулем тестируемого автомобиля. Все, чем сейчас заполняют освободившиеся осторожными европейцами ниши, может быть красивым, технологичным, но в плане езды – простите меня. И вот здесь сложившаяся тенденция дала сбой: этот автомобиль ЕДЕТ.

Фото: Родион Газманов

Под капотом Geely Tugella слегка подзадушенный вольвовский движок на 238 лошадей, но даже с этим (не самым плохим, кстати) мотором 8-миступенчатая коробка-автомат отрабатывает на “ура”. Старты с Tugella невероятно веселые: 6,9 секунды для такого движка – отличный результат!

Да и управление само острое, отточенное, совсем нетипичное для азиата, не заточенного изначально на спорт. На скользком и мокром дорожном покрытии Geely ведет себя почти безупречно, без излишне навязчивых реакций со стороны дорожных ассистентов, но все равно под их бдительным контролем. Кстати, очень здорово настроен активный круиз-контроль. На приборной панели даже отображаются окружающие автомобили и тип дорожной разметки! Таким образом, логику поведения круиз-контроля можно видеть, так сказать, в режиме реального времени. Чудес, впрочем, не происходит, и если отпустить руль, то через пару десятков секунд автомобиль начнет “ругаться” и требовать вернуть руки на руль.

КАК ЗВУЧИТ:

Все больше и больше мне нравится этот автомобиль: притом, что акустика и так звучит очень достойно, шестиполосный эквалайзер - редкость даже среди роскошных немцев (там и три полосы-то излишество). В паре с отличной шумоизоляцией, очень хорошо отстроенная акустика превращает машину в концерт на колесах. За звучание – оценка десять из десяти! И не трогайте настройки. Они здесь не для этого. Все уже настроено до вас.

КАК ГИТАРА:

Не могу назвать багажник Tugella излишне вместительным, но зато задним пассажирам просторно, а гитара все равно разместилась без проблем и излишних сантиментов. Объем багажника 325 литров, а если не ограничивать полкой, то 446. Под полом размещена догадка и приличных размеров органайзер. В принципе, все хорошо.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Ну на самом деле, если у меня спросят о машине мечты китайского производства, я без запинки скажу, что это Tugella. Безусловно, нельзя не ожидать роста и исправления небольших косяков, которые у всех присутствуют (ну хотя бы поставьте уже поддержку Apple Carplay!), но в целом это автомобиль, на качество и дизайн которого можно равняться.

Цена от 3,5 миллионов (ну ладно, 4,5, если хорошая комплектация) совсем не пугает, и кажется весьма приемлемой, с учетом адской чехарды, в которую играют сейчас дилеры, распродающие европейские запасы.

Фото: Родион Газманов

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Родион Газманов
9 ноября 2022, 09:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Настоявшая на разводе с Пресняковым Подольская прыгнула в койку к другому: Люблю

Ушла из дома
Шоу-бизнес

Застывший взгляд и незакрывающийся рот: вид тяжелобольного Зайцева вызвал оторопь

Модельер не похож на себя
Шоу-бизнес

Кортнев предал, сын уехал в США к отцу, а она осталась одна: как живет актриса Юлия Рутберг

Что пережила звезда
Шоу-бизнес

“Помогите!”: Искореженного сына Яковлевой бросили умирать с обрезанными ногами

Кричит о помощи

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
"День прорыва": 8 ноября назвали важным днем для всей планеты
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Здоровье

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека
В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Спорт

"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева
"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев

Регионы

В Кургане задержали переходившего дорогу в неположенном месте вооруженного мужчину
В Нижнем Тагиле мужчина убил прохожего ножом
Задушили? В поселке под Челябинском нашли труп младенца
В Петербурге в реке нашли сумку с отрубленными женскими конечностями
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+