Geely Tugella: идеальный городской кроссовер

Едет как европеец, стоит как китаец. Машина мечты? Возможно. Китайский кроссовер от компании Geely расставит точки над i в вопросе каким должен быть идеальный городской автомобиль в условиях санкций.

– Я буду на китайском кроссовере

– Вот ни фига сейчас не уточнил

Вероятно, 2022– й был объявлен годом китайского кроссовера: количество городских внедорожников из Поднебесной возросло просто невероятно. Что в этом изобилии хорошо, а что плохо, мы попробуем разобрать. Но у меня складывается впечатление, что Geely Tugellа в данной ситуации относится, скорее, к "хорошо".

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Сочный синий цвет, лаконичные изгибы, напоминающие все хорошее, что мы знаем о современных кроссоверах и весьма спортивный вид, которого бы не постеснялись даже уверенные в себе баварцы. Удивлены? Я нет, потому что Geely присутствует на мировых рынках давно, в том числе как владелец автоконцерна Volvo. А так как в стиле и технологичности шведская компания в свое время затыкала за пояс всех, до кого могла и не могла дотянуться, логично, что вектор усвоен и принят.

Узкие фары – дань сложившейся за последние пару лет тенденции. Светодиодным фарам это не мешает заливать бегущий под колеса асфальт ярко и эффективно, а вот в облике машины это очевидный плюс. Как в передней, так и задней части автомобиля, оптика очень грамотно вписана в окружающие детали кузова. И вообще ощущения какой-то чужеродности в облике автомобиля не появляется: наоборот, возникает чувство, как будто "оно всегда так и было". Вполне возможно, что причиной тому - шеф-дизайнер Volvo, перешедший на должность вице-президента Geely по… угадайте чему? Конечно же дизайну!

Чего только стоит ключ от автомобиля, выполненный в виде игрушечной машинки (тезис о том, что мужчину и мальчика разделяет только количество годиков и стоимость игрушек, только что получил новое подтверждение)? Ну красота же, да и только! Низкопрофильная резина с красными саппортами доставляет отдельное удовольствие и дарит обещания, которым я, на самом деле, изначально боялся верить. Расскажу чуть позже, а пока призывно приоткрою дверь в салон.

КАК ВНУТРИ:

Вот внутри есть свои плюсы и минусы. Точнее, минус. О нем чуть позже, а пока о плюсах.

Отделка сидений кожей – ДА! Изысканный строгий дизайн торпедо и управляющих поверхностей – ДА! Очень удобная рукоятка АКПП и все, что прилегает и окружает – ДА, ДА, ДА! Эти ребята не зря ели свой хлеб в Volvo, и не зря теперь сидят в дизайне Geely. Черно-белые иконки на мультимедийном экране, кстати, сразу напомнили мой первый опыт вождения Volvo XC90, показавший шикарный интерфейс бортового компьютера еще до того как это стало мейнстримом.

На консоли кнопок гораздо больше, чем в других автомобилях, но я такое как раз люблю. Да и вообще, тот факт, что сюда еще не добралась тенденция все управление убирать в сенсорный экран, меня радует. Не все можно быстро найти в системном интерфейсе, даже если его гении проектировали. Да и ощущение контроля остается. Хотя искать взглядом нужную кнопку, не отрываясь от дороги – то еще приключение. Разрешение бортовых экранов отличное, а задержки в работе интерфейса вообще отсутствуют. Ура.

Сидеть удобно: кресла мягче, чем у большинства встреченных мной немцев (а их было немало), но в сиденье не проваливаешься, как бывает иногда у японских марок. В общем, удобно, как я сказал. Передние сиденья оснащены электронными регулировками, памятью, и отъезжают при выходе и посадке в автомобиль. Правое переднее сиденье можно регулировать и из задней части салона, что является если не признаком, то точно намеком на представительский автомобиль.

Отдельно отметим очень и очень хорошую шумоизоляцию салона и в принципе качество деталей и их подгонки. Браво. На этот уровень можно ориентироваться.

КАК ЕДЕТ:

Ну вот мы и пришли к самому вкусному. Как едет?

За последние полгода сами знаете чего, я уже почти успел отчаяться получить удовольствие от поездки за рулем тестируемого автомобиля. Все, чем сейчас заполняют освободившиеся осторожными европейцами ниши, может быть красивым, технологичным, но в плане езды – простите меня. И вот здесь сложившаяся тенденция дала сбой: этот автомобиль ЕДЕТ.

Под капотом Geely Tugella слегка подзадушенный вольвовский движок на 238 лошадей, но даже с этим (не самым плохим, кстати) мотором 8-миступенчатая коробка-автомат отрабатывает на “ура”. Старты с Tugella невероятно веселые: 6,9 секунды для такого движка – отличный результат!

Да и управление само острое, отточенное, совсем нетипичное для азиата, не заточенного изначально на спорт. На скользком и мокром дорожном покрытии Geely ведет себя почти безупречно, без излишне навязчивых реакций со стороны дорожных ассистентов, но все равно под их бдительным контролем. Кстати, очень здорово настроен активный круиз-контроль. На приборной панели даже отображаются окружающие автомобили и тип дорожной разметки! Таким образом, логику поведения круиз-контроля можно видеть, так сказать, в режиме реального времени. Чудес, впрочем, не происходит, и если отпустить руль, то через пару десятков секунд автомобиль начнет “ругаться” и требовать вернуть руки на руль.

КАК ЗВУЧИТ:

Все больше и больше мне нравится этот автомобиль: притом, что акустика и так звучит очень достойно, шестиполосный эквалайзер - редкость даже среди роскошных немцев (там и три полосы-то излишество). В паре с отличной шумоизоляцией, очень хорошо отстроенная акустика превращает машину в концерт на колесах. За звучание – оценка десять из десяти! И не трогайте настройки. Они здесь не для этого. Все уже настроено до вас.

КАК ГИТАРА:

Не могу назвать багажник Tugella излишне вместительным, но зато задним пассажирам просторно, а гитара все равно разместилась без проблем и излишних сантиментов. Объем багажника 325 литров, а если не ограничивать полкой, то 446. Под полом размещена догадка и приличных размеров органайзер. В принципе, все хорошо.

ВЫВОДЫ:

Ну на самом деле, если у меня спросят о машине мечты китайского производства, я без запинки скажу, что это Tugella. Безусловно, нельзя не ожидать роста и исправления небольших косяков, которые у всех присутствуют (ну хотя бы поставьте уже поддержку Apple Carplay!), но в целом это автомобиль, на качество и дизайн которого можно равняться.

Цена от 3,5 миллионов (ну ладно, 4,5, если хорошая комплектация) совсем не пугает, и кажется весьма приемлемой, с учетом адской чехарды, в которую играют сейчас дилеры, распродающие европейские запасы.