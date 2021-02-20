В Челябинской области произошло смертельное ДТП

Вечером 19 февраля на трассе М5 неподалеку от города Усть-Катав Челябинской области автомобиль Fiat Punto потерял управление при обгоне и врезался в ограждение на встречной полосе движения, после чего задел идущие во встречном же направлении автомобили – легковушку ВАЗ-21124 и грузовик Iveco. Водитель иномарки – 20-лентяя девушка – от полученных травм скончалась на месте, передает URA.Ru. Водитель и пассажиры российской легковушки были госпитализированы.
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