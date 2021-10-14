Таможенники изъяли контрафакт автозапчастей на 14 миллионов рублей

Сотрудники Мособлтаможни обнаружили контрафактные автозапчасти с логотипами известных марок. Сумма товара оценивается в почти 14 миллионов рублей. Товар предназначался для реализации через магазины и интернет-маркетплейсы.
Как сообщают "Вести Подмосковья", было изъято 10,5 тысячи автозапчастей. Среди них – фильтры, тормозные колодки, свечи зажигания, бензонасосы логотипами MERCEDES-BENZ, Volkswagen, KIA, NISSAN и других известных марок.
Популярные темы форума
Как скинуть 7 кг за две недели?
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
Звонок мужу