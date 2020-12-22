"Надеюсь, мы отрезвеем": пьяные блогеры устроили ДТП в прямом эфире

Сначала Ясакова кутила в ночном заведении: пела в караоке и танцевала на столе. После этого блогер села за руль автомобиля каршеринга вместе с мужчиной.
"Надеюсь, мы отрезвеем и доедем", – цитирует спутника девушки телеканала "360". Он снимал происходящее из салона машины. По дороге молодые люди пели под громкую музыку, а затем попали в аварию. Далее на кадрах запечатлен уже разбитый автомобиль и вторая машина с помятым бампером и багажником. При этом девушка сначала извиняется, но потом начинает прыгать и размахивать руками на капоте разбитой машины.
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