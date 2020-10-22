Трасса под Челябинском встала из-за снега

На участке трассы М-5 в Челябинской области возле города Аша собрались большие пробки, передает URA.Ru. Проблемы с движением транспорта возникли из-за снегопадов. В некоторым местах из-за минусовых температур выпавший снег превратился в наледь, что привело к множеству аварий. Об осадках в регионе ранее предупреждали синоптики.
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