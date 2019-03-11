Под Омском пьяный водитель влетел под КамАЗ

Утром 11 марта в районе 63-го километра трассы Исилькуль – Полтавка в Омской области автомобиль Daewoo Nexia врезался в идущий впереди в попутном направлении КамАЗ, передает портал gorod55.ru. 60-летний водитель легковушки с признаками алкогольного опьянения был доставлен в больницу. От полученных в ДТП травм он скончался. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.