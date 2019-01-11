В ДТП с автобусом и лесовозом пострадали дети

В ночь на 11 января на трассе под Сыктывкаром в Республике Коми столкнулись лесовоз и автобус, передает Пятый канал. В результате ДТП пострадали 22 человека, среди которых пять детей. Двоим потребовалась срочная госпитализация.
На месте работают сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика, который не пропустил автобус на повороте.
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