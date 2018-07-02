Mercedes S560: трон на колесах

Поездка в этом автомобиле похожа на полет бизнес-классом: очень дорого, очень мягко и комфортно. И S560 купе абсолютно подтверждает это сравнение. Элегантный, но не утративший обычной "мерседесовской" массивности, этот автомобиль обращает на себя внимание на дороге. И хоть его видно издалека, ближайшее рассмотрение ничуть не мен =-ее интересно.

Там, где большинство современных производителей предпочли перечеркнуть силуэт машины горизонтальной линией, у S-купе сногсшибательный чувственный изгиб, тянущийся от переднего крыла до заднего. Подчеркнутый нисходящей кромкой от заднего колеса к переднему, эти линии создают ощущение скорости, даже когда автомобиль стоит на подземной парковке. Красота.

Там, где красота требует жертв, S-klasse требует лишь денег. Стартовая цена этого купе чуть больше 12 миллионов рублей. Но зачем тебе квартира в Москве, если у тебя есть Mercedes?

Mercedes S560 4MATIC Купе Цена, руб. 12 559 151 Цена в минимальной конфигурации, руб. 12 370 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) V8 3982 / 469 Привод полный Разгон 0-100, сек. 4,6 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 8,7 / 15,8 Снаряженная масса, кг 2070 Длина/ширина/высота, мм 5027/1899/1411 Дорожный просвет, мм 130 Объем багажника, л 400

Как я уже говорил, внутри – бизнес-класс. Огромные мягкие кресла с вентиляцией и даже массажем, отделка деревом с черным лаком designo, космический роскошный дизайн. Не хватает только стюардессы с прохладительными напитками.

Нет, ну вы посмотрите на это! В этих креслах хочется провести остаток жизни. Кроме симпатичных боковых саппортов, я заметил решетки поддува в подголовниках передних сидений, обычно встречаемые мной в кабриолетах. Зачем эта опция находится в комплектации купе с несъемной крышей – для меня загадка.

Изгиб торпедо просто фантастический и лично у меня вызывает ассоциации с фильмом "Полет Навигатора", помните такой? Да и вообще, дизайн инопланетных летательных аппаратов в кино 80-х и 90-х как раз отличался сплошными изгибами и плавными формами.

Сдвоенный дисплей – одна из лучших компоновок приборной доски, доступная, кстати, и в E-классе.

На этом роскошь не заканчивается. В салоне стоит специальная система ароматизации. Да-да, у S-klasse есть свой собственный парфюм! Так как запахи при помощи фотографии пока не передать, покажу вам то произведение искусства, которое в комплектации обозначено как оптика. На сегментах фар присутствует огранка, и я даже не удивлюсь, если они измеряются в каратах (да-да, это Swarovski).

Задние фонари тоже не подвели: они собраны из LED-сегментов, выполненных в виде лепестков.

Под капотом все строго. Не разбирающиеся люди пожмут плечами и закроют крышку. Но не мы с вами! Возможно, здесь не так вычурно и выпендрежно, как в AMG-модификации, но у знающих людей двигатель V8 с двойным турбонаддувом всегда будет вызывать мурашки.

Наконец, нажимаю на газ до упора (на свободной трассе, может быть, даже на автобане в Германии, отстаньте от меня, блюстители правил). Разгон у этой машины такой же впечатляющий, как и внешность. Тяжелый "мерс" с пугающей легкостью кладет стрелку на спидометре прежде, чем я успеваю вообще понять, что происходит. На отметке 260 срабатывает электронный ограничитель. При всем при том, что крутящий момент здесь 700 Нм, благодаря мягким креслам и тщательно продуманной системе амортизации даже самый резкий старт внутри машины ощущается плавным и вальяжным. А разгон-то 4,6 секунды – показатель отнюдь не детский. При переключении на спортивный режим система выхлопа радует звуками детонации в выхлопной системе неотработанного топлива, что прибавляет вальяжному на вид S560 спортивного задора.

Жаль только, что пассажиры, сидящие сзади, такой поездкой насладиться не смогут, ведь места для них здесь совсем нет. Точнее, есть, если не брать в расчет ноги. Ну, а что вы хотели? Купе – автомобиль для эгоиста.

В моих глазах аудиосистема Burmester – произведение искусства чистой воды, и вмешиваться в ее настройки сродни кощунству. При всем при этом в S560 средние частоты оказались чересчур резкими, и их пришлось прибрать. Прибавляем пару единиц в басах – и вот оно, идеальное звучание. Огромное количество динамиков, сфокусированных на водителе (точку фокуса можно переместить на центр или на пассажира), вкупе с умными алгоритмами обработки 3D-сигнала создает очень правдоподобный эффект присутствия. Особенно если закрыть глаза.

На дороге автомобиль воспринимается неоднозначно. С одной стороны, это Mercedes, да еще и с агрессивным "фасом" и низкой посадкой (клиренс – 130 мм). С другой - купе. Возможно, из-за этого дорогу мне уступали не так быстро, как когда я ездил на Maybach. Хотя кто их в зеркало заднего вида различит? В любом случае, вели себя соучастники дорожного движения уважительно.

С уважением на меня посмотрел и Дмитрий Харатьян, когда на одной из съемочных площадок я припарковался рядом с его S560 AMG 63. Пообсуждав пару минут с коллегой все прелести вождения люксовых Mercedes и насладившись эффектом, я признался, что машина взята на обзор. Но приятный осадок все-таки остался.

Гитара в багажник влезла на "четверочку", с притиркой. Пришлось сначала поместить узкую часть в нишу в багажнике, а потом под углом пропихнуть все остальное. Ну хоть что-то в этой машине неидеально.

Я уже наговорил S560 кучу комплиментов, поэтому выводы будут короткими: если вы можете позволить себе автомобиль за 12 миллионов, попробуйте эту тачку. Если нет – добро пожаловать "в клуб". Сдавая автомобиль технику в пресс-парке Mercedes, на вопрос, есть ли повреждения, я ответил, что да – дыра в моем сердце. Во взгляде техника я увидел понимание.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru