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Авто

Mercedes S560: трон на колесах

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Поездка в этом автомобиле похожа на полет бизнес-классом: очень дорого, очень мягко и комфортно. И S560 купе абсолютно подтверждает это сравнение. Элегантный, но не утративший обычной "мерседесовской" массивности, этот автомобиль обращает на себя внимание на дороге. И хоть его видно издалека, ближайшее рассмотрение ничуть не мен    =-ее интересно.
прочитано 878 раз

Там, где большинство современных производителей предпочли перечеркнуть силуэт машины горизонтальной линией, у S-купе сногсшибательный чувственный изгиб, тянущийся от переднего крыла до заднего. Подчеркнутый нисходящей кромкой от заднего колеса к переднему, эти линии создают ощущение скорости, даже когда автомобиль стоит на подземной парковке. Красота.

Фото: Родион Газманов

Там, где красота требует жертв, S-klasse требует лишь денег. Стартовая цена этого купе чуть больше 12 миллионов рублей. Но зачем тебе квартира в Москве, если у тебя есть Mercedes?

Mercedes S560 4MATIC Купе
Цена, руб. 12 559 151
Цена в минимальной конфигурации, руб. 12 370 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) V8 3982 /  469
Привод полный
Разгон 0-100, сек. 4,6
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 8,7 / 15,8 
Снаряженная масса, кг 2070
Длина/ширина/высота, мм 5027/1899/1411
Дорожный просвет, мм 130
Объем багажника, л 400

Как я уже говорил, внутри – бизнес-класс. Огромные мягкие кресла с вентиляцией и даже массажем, отделка деревом с черным лаком designo, космический роскошный дизайн. Не хватает только стюардессы с прохладительными напитками.

Фото: Родион Газманов

Нет, ну вы посмотрите на это! В этих креслах хочется провести остаток жизни. Кроме симпатичных боковых саппортов, я заметил решетки поддува в подголовниках передних сидений, обычно встречаемые мной в кабриолетах. Зачем эта опция находится в комплектации купе с несъемной крышей – для меня загадка.

Фото: Родион Газманов

Изгиб торпедо просто фантастический и лично у меня вызывает ассоциации с фильмом "Полет Навигатора", помните такой? Да и вообще, дизайн инопланетных летательных аппаратов в кино 80-х и 90-х как раз отличался сплошными изгибами и плавными формами.

Фото: Родион Газманов

Сдвоенный дисплей – одна из лучших компоновок приборной доски, доступная, кстати, и в E-классе.

Фото: Родион Газманов

На этом роскошь не заканчивается. В салоне стоит специальная система ароматизации. Да-да, у S-klasse есть свой собственный парфюм! Так как запахи при помощи фотографии пока не передать, покажу вам то произведение искусства, которое в комплектации обозначено как оптика. На сегментах фар присутствует огранка, и я даже не удивлюсь, если они измеряются в каратах (да-да, это Swarovski).

Фото: Родион Газманов

Задние фонари тоже не подвели: они собраны из LED-сегментов, выполненных в виде лепестков.

Фото: Родион Газманов

Под капотом все строго. Не разбирающиеся люди пожмут плечами и закроют крышку. Но не мы с вами! Возможно, здесь не так вычурно и выпендрежно, как в AMG-модификации, но у знающих людей двигатель V8 с двойным турбонаддувом всегда будет вызывать мурашки.

Фото: Родион Газманов

Наконец, нажимаю на газ до упора (на свободной трассе, может быть, даже на автобане в Германии, отстаньте от меня, блюстители правил). Разгон у этой машины такой же впечатляющий, как и внешность. Тяжелый "мерс" с пугающей легкостью кладет стрелку на спидометре прежде, чем я успеваю вообще понять, что происходит. На отметке 260 срабатывает электронный ограничитель. При всем при том, что крутящий момент здесь 700 Нм, благодаря мягким креслам и тщательно продуманной системе амортизации даже самый резкий старт внутри машины ощущается плавным и вальяжным. А разгон-то 4,6 секунды – показатель отнюдь не детский. При переключении на спортивный режим система выхлопа радует звуками детонации в выхлопной системе неотработанного топлива, что прибавляет вальяжному на вид S560 спортивного задора.

Фото: Родион Газманов

Жаль только, что пассажиры, сидящие сзади, такой поездкой насладиться не смогут, ведь места для них здесь совсем нет. Точнее, есть, если не брать в расчет ноги. Ну, а что вы хотели? Купе – автомобиль для эгоиста.

Фото: Родион Газманов

В моих глазах аудиосистема Burmester – произведение искусства чистой воды, и вмешиваться в ее настройки сродни кощунству. При всем при этом в S560 средние частоты оказались чересчур резкими, и их пришлось прибрать. Прибавляем пару единиц в басах – и вот оно, идеальное звучание. Огромное количество динамиков, сфокусированных на водителе (точку фокуса можно переместить на центр или на пассажира), вкупе с умными алгоритмами обработки 3D-сигнала создает очень правдоподобный эффект присутствия. Особенно если закрыть глаза.

Фото: Родион Газманов

На дороге автомобиль воспринимается неоднозначно. С одной стороны, это Mercedes, да еще и с агрессивным "фасом" и низкой посадкой (клиренс – 130 мм). С другой - купе. Возможно, из-за этого дорогу мне уступали не так быстро, как когда я ездил на Maybach. Хотя кто их в зеркало заднего вида различит? В любом случае, вели себя соучастники дорожного движения уважительно.

Фото: Родион Газманов

С уважением на меня посмотрел и Дмитрий Харатьян, когда на одной из съемочных площадок я припарковался рядом с его S560 AMG 63. Пообсуждав пару минут с коллегой все прелести вождения люксовых Mercedes и насладившись эффектом, я признался, что машина взята на обзор. Но приятный осадок все-таки остался.

Гитара в багажник влезла на "четверочку", с притиркой. Пришлось сначала поместить узкую часть в нишу в багажнике, а потом под углом пропихнуть все остальное. Ну хоть что-то в этой машине неидеально. 

Фото: Родион Газманов

Я уже наговорил S560 кучу комплиментов, поэтому выводы будут короткими: если вы можете позволить себе автомобиль за 12 миллионов, попробуйте эту тачку. Если нет – добро пожаловать "в клуб". Сдавая автомобиль технику в пресс-парке Mercedes, на вопрос, есть ли повреждения, я ответил, что да – дыра в моем сердце. Во взгляде техника я увидел понимание.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

2 июля 2018, 16:27

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