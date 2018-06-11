Невероятное ДТП с фурой сняли на видео в Петербурге

Неввероятное ДТП снял на видеорегистратор один из автомобилистов. двигавшихся по Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге. На записи видео, как у грузовика отлетело колесо и принялось скакать по проезжей части.

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