Невероятное ДТП с фурой сняли на видео в Петербурге
Оторвавшееся от грузовика колесо врезалось в отбойник, разделяющий встречные потоки движения на КАД, перескочило его и стало скакать по полосам. По предварительным данным. в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости. Кажется невероятным, что ни само колесо, которое при своей массе и на такой скорости могло серьезно повредить чей-нибудь автомобиль, ни уворачивающиеся от него машины, не спровоцировали ДТП.
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