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Авто

Пафосный певец подарил отцу BMW за 6 миллионов

Фото: pixabay.com
После тура по 60 городам России российский рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, сделал одному из родителей дорогостоящий подарок. Он вручил вручил отцу ключи от BMW стоимостью шесть миллионов рублей. 
прочитано 1026 раз

Один из самых надменных артистов новой отечественной сцены и кумир молодежи Элджей доказал, что способен на трогательные поступки. Проехав с внушительным туром по России, исполнитель хита "Розовое вино" нашел время, чтобы сделать сюрприз отцу – подарить ему BMW за шесть миллионов рублей. При этом у артиста еще нет собственного авто, передает портал Super.ru.

Напомним, что Элджей – хип-хоп-исполнитель родом из Новосибирска, набравший наибольшую популярность благодаря хиту "Розовое вино". Артист включен в число самых популярных музыкантов по версии YouTube.

Элджей подарил отцу BMW за 6 000 000 Один из самых пафосных и надменных артистов новой отечественной рэп-школы Элджей @sayonaraboy, оказывается, способен на трогательные поступки. Проехав 60 городов с туром, исполнитель хита "Розовое вино" нашел время, чтобы сделать сюрприз своему папе - подарить автомобиль BMW стоимостью 6 миллионов рублей. К слову, у самого артиста ещё нет собственного авто. В распоряжении Super оказалось видео из московского автосалона. А какие неожиданные подарки вы делали своим родителям?

Публикация от SUPER (@super.ru)

Автор: Михаил Вштанов28 мая 2018, 18:53

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