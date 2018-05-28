Пафосный певец подарил отцу BMW за 6 миллионов
Один из самых надменных артистов новой отечественной сцены и кумир молодежи Элджей доказал, что способен на трогательные поступки. Проехав с внушительным туром по России, исполнитель хита "Розовое вино" нашел время, чтобы сделать сюрприз отцу – подарить ему BMW за шесть миллионов рублей. При этом у артиста еще нет собственного авто, передает портал Super.ru.
Напомним, что Элджей – хип-хоп-исполнитель родом из Новосибирска, набравший наибольшую популярность благодаря хиту "Розовое вино". Артист включен в число самых популярных музыкантов по версии YouTube.
Элджей подарил отцу BMW за 6 000 000 Один из самых пафосных и надменных артистов новой отечественной рэп-школы Элджей @sayonaraboy, оказывается, способен на трогательные поступки. Проехав 60 городов с туром, исполнитель хита "Розовое вино" нашел время, чтобы сделать сюрприз своему папе - подарить автомобиль BMW стоимостью 6 миллионов рублей. К слову, у самого артиста ещё нет собственного авто. В распоряжении Super оказалось видео из московского автосалона. А какие неожиданные подарки вы делали своим родителям?
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