В Москве поймали пьяных водителей автобусов

ГИБДД провела двухдневный рейд по упорядочению пассажирских перевозок. Более 6,5 тысячи водителей оштрафованы, 80 автобусов отправлены на стоянку.

"За два дня проведения мероприятия более 6,5 тысячи водителей автобусов подвергнуты административному наказанию. На стоянку перемещено более 80 автобусов", – рассказал начальник Главного управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.



В частности, выявлены трое водителей, перевозивших пассажиров находясь в состоянии алкогольного опьянения. У 30 не было водительского удостоверения. В Зеленограде обнаружен автобус, рулевое колесо которого было примотано изолентой, сообщает ТАСС.

По словам Виктора Коваленко, в ходе рейда шестеро водителей задержаны за уголовные преступления. Двое предъявили поддельные водительские удостоверения. Четверо пытались "решить вопрос на месте", предлагая взятки. Более сотни водителей были задержаны за нарушение режима труда и отдыха.

Как ранее сообщали Dni.Ru, днем 25 июля на Симферопольском шоссе в Подмосковье случилась страшная авария. Автобус, который перевозил детей, столкнулся с фурой. В результате аварии пострадали девять человек. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.