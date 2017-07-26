В Москве поймали пьяных водителей автобусов
"За два дня проведения мероприятия более 6,5 тысячи водителей автобусов подвергнуты административному наказанию. На стоянку перемещено более 80 автобусов", – рассказал
начальник Главного управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.
В частности, выявлены трое водителей, перевозивших пассажиров находясь в состоянии алкогольного опьянения. У 30 не было водительского удостоверения. В Зеленограде обнаружен автобус, рулевое колесо которого было примотано изолентой, сообщает ТАСС.
По словам Виктора Коваленко, в ходе рейда шестеро водителей задержаны за уголовные преступления. Двое предъявили поддельные водительские удостоверения. Четверо пытались "решить вопрос на месте", предлагая взятки. Более сотни водителей были задержаны за нарушение режима труда и отдыха.
Как ранее сообщали Dni.Ru, днем 25 июля на Симферопольском шоссе в Подмосковье случилась страшная авария. Автобус, который перевозил детей, столкнулся с фурой. В результате аварии пострадали девять человек. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.
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