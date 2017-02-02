Виновником жуткой аварии на юге Москвы оказался гражданин Киргизии

По предварительным данным, виновник страшной аварии на Варшавском шоссе в Новой Москве, жертвами которой стали восемь человек, – водитель Toyota, который выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ. "Подозреваемый по делу – иностранец, гражданин Киргизии. Он сейчас находится в больнице", – цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов столицы.