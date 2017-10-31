Москву парализовали девятибалльные пробки

К вечеру 31 октября заторы на дорогах в Москве, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", достигли отметки в девять баллов. Проблемы с движением наблюдаются на МКАД, а также Третьем транспортном кольце, Садовом и Бульварном, передает Life.ru. Специалисты связывают транспортный коллапс в столице со сложными погодными условиями. Как предупреждали раньше синоптики, на город обрушатся мокрый снег и ливень, возможна гололедица. Это серьезно осложнит движение транспорта.