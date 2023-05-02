"Задачи бы выполнялись намного быстрее, если бы не снарядный голод": командир ЧВК "Вагнер" обратился к российским депутатам

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла всеРазвод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Лента новостей

Вторник 2 мая

15:40Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина 15:20"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах 15:00Он успел попрощаться: Юдашкин перед смертью связался с Пугачевой 14:40Жди третий гроб: страшная мистика в смертях Зайцева и Юдашкина 14:20"Можно увидеть человека": внутри беглянки Литвиновой активно развивается плод 14:04Горняку уранового рудника "Росатома" Эдуарду Щербине присвоили звание Герой Труда 14:00Матвеев кусает локти: Боярская нашла другого после развода 13:52"Я плачу": Жена Юдашкина показала его тело после смерти 13:20Adidas готовится провернуть в России финансовую авантюру 13:19Зайцев забрал друга: умер модельер Юдашкин 13:00"Молчать!": злющий Киркоров врезал Тодоренко на глазах у толпы 12:40"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова 12:20"Настало время": погрязшая в скандалах Савичева расстается с мужем 12:00В Подмосковье годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже 11:40"Требуют интим": стало известно об отношении британских аредодателей к беженкам 11:20"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой 11:00"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет 10:40"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 10:20"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 10:00Ушел Евгений Петросян: у него остались жена и сын 09:40"Как приятно": Оттопырившую зад Цымбалюк-Романовскую утешили толстым стволом на камеру 09:20Как купить квартиру по заниженной цене: объяснил эксперт 09:00"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений 08:40Киркоров поставил жирную точку в вопросе отъезда из России вслед за женой иноагента Пугачевой 08:20Гороскоп на май для всех знаков зодиака 08:00Какие тренды в пластике повторяются из года в год 06:09К чему снится друг 04:06ТОП-3 книги апреля 02:08Тонкая талия: три опасных момента операции 00:03"Ее закрыли, посадили": припертой к стене милашке Бородиной разодрали нежное личико 22:39"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 22:02Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора 21:07"Следы на всю жизнь": красоту онкобольной Заворотнюк как рукой сняло 20:05Пуля ранила в голову: Тиньков умер 1 мая 19:59"Близость случается": влюбленный SHAMAN надоумил Собчак изменять Богомолову 19:22Молодая жена отправила Петросяна в больницу 18:42Без трусов: Орлова приоткрыла ворота в "рай" с пышной растительностью 17:05"Последние лет 5 жил в аду": сын-шизофреник загнал Зайцева в могилу 14:55Курам на смех: подцепивший девчонок Буйнов не смог поднять вялый орган 13:54"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 12:07К одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 11:49Все кончено: шансы Костомарова ходить на протезах рухнули в один миг 08:20Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз? 06:41Трогательная забота: как мама-медведица помогла отчаявшемуся медвежонку 04:17Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза 02:11"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь 00:04Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер 22:07Тест: узнай свой IQ по песням Ольги Бузовой 20:27"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды 20:00Срочно: в Москве скончался Вячеслав Зайцев
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Задачи бы выполнялись намного быстрее, если бы не снарядный голод": командир ЧВК "Вагнер" обратился к российским депутатам

"Задачи бы выполнялись намного быстрее, если бы не снарядный голод": командир ЧВК "Вагнер" обратился к российским депутатам

Основная масса бойцов ЧВК "Вагнер" погибла из-за нехватки снарядов, заявил лишившийся руки командир отряда Дмитрий Подольский.

Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" обратился к российским депутатам. Он записал для политиков видео, в котором рассказал о причинах смерти своих товарищей и подчиненных. Множество ситуаций можно было бы предотвратить, поставив бойцам снаряды, заявил Подольский.

"Если бы МО полностью удовлетворяло нашу заявку, потребности на боеприпасы различных калибров и видов, то потерь было бы в 5, а, может быть, даже в 10 раз меньше. А задачи бы выполнялись намного быстрее", – привели слова командира в пресс-службе компании "Конкорд".

В своем обращении Подольский утверждает, что проблема с боеприпасами еще не решена. Командир поинтересовался, кто будет нести ответственность за сложившуюся ситуацию.

2 мая 2023, 15:58
Изображение: пресс-служба компании "Конкорд"
Пресс-служба компании "Конкорд"✓ Надежный источник

По теме

"Делайте выводы сами": Пригожин рассказал, как обстоят дела с уголовными делами в отношении Улдарова и Савичева

Перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось – Пригожин о "Бахмутской мясорубке"

Перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось – Пригожин о "Бахмутской мясорубке"

Перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось – Пригожин о "Бахмутской мясорубке"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин описал, каким он видит ближайшее будущее на фронте, отвечая на вопросы издания RuNews24. Ранее сообщалось, что США потребовали от украинского президента Владимира Зеленского оставить город, однако он, несмотря на большие потери, продолжает держать оборону.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскрыл секрет "Бахмутской мясорубки"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскрыл секрет "Бахмутской мясорубки"
Кровопролитные бои за Бахмут (бывший Артемовск) продолжаются уже около семи месяцев. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объяснил, почему ВСУ продолжают держаться за город, несмотря на тяжелые потери. Стратегическая роль Бахмута не так велика, считает бизнесмен.

В Волгограде снимают фильм про кавалера трех орденов Мужества, Героя России, соавтора экшена "Лучшие в аду" Алексея Нагина

В Волгограде снимают фильм про кавалера трех орденов Мужества, Героя России, соавтора экшена "Лучшие в аду" Алексея Нагина
В прошлом году на экраны вышел фильм Евгения Пригожина "Лучшие в аду", рассказывающий о том, как умеют сражаться бойцы ЧВК "Вагнер". Один из сценаристов громкого проекта – Алексей Нагин – героически погиб во время выполнения боевого задания, не дожив до премьеры картины. Сегодня кино снимают про него. Про Алексея Нагина известно не так много, даже спустя полгода после его гибели.

"Враг хотел устрашить военкоров": глава WarGonzo посвятил новый репортаж из Бахмута Владлену Татарскому

"Враг хотел устрашить военкоров": глава WarGonzo посвятил новый репортаж из Бахмута Владлену Татарскому
Новый репортаж WarGonzo об операции ЧВК "Вагнер" по освобождению Бахмута (бывший Артемовск) посвящен памяти погибшего 2 апреля в Санкт-Петербурге военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом при анонсе выхода материала сообщил глава проекта Семен Пегов Ролик, который выйдет сегодня вечером, расскажет о текущей оперативной обстановке в городе.

Раскачка ситуации недопустима: эксперты раскритиковали СМИ за публикацию о новом приказе Минобороны

Раскачка ситуации недопустима: эксперты раскритиковали СМИ за публикацию о новом приказе Минобороны
Российские политологи прокомментировали публикации СМИ, где критикуется новый приказ Минобороны России относительно набора добровольцев для участия в спецоперации. По мнению экспертов, авторов подобных материалов необходимо призвать к ответственному поведению. Возмущение аналитиков вызвала публикация в издании "Царьград".

Выбор читателей

01/05Пнд"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 01/05ПндК одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 01/05Пнд"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 02/05Втр"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 30/04Вск"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды 02/05Втр"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений