"Задачи бы выполнялись намного быстрее, если бы не снарядный голод": командир ЧВК "Вагнер" обратился к российским депутатам

Основная масса бойцов ЧВК "Вагнер" погибла из-за нехватки снарядов, заявил лишившийся руки командир отряда Дмитрий Подольский.

Командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" обратился к российским депутатам. Он записал для политиков видео, в котором рассказал о причинах смерти своих товарищей и подчиненных. Множество ситуаций можно было бы предотвратить, поставив бойцам снаряды, заявил Подольский.

"Если бы МО полностью удовлетворяло нашу заявку, потребности на боеприпасы различных калибров и видов, то потерь было бы в 5, а, может быть, даже в 10 раз меньше. А задачи бы выполнялись намного быстрее", – привели слова командира в пресс-службе компании "Конкорд".

В своем обращении Подольский утверждает, что проблема с боеприпасами еще не решена. Командир поинтересовался, кто будет нести ответственность за сложившуюся ситуацию.