Пригожин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о желающих вступить в ЧВК "Вагнер" бойцах

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" будет стараться забрать бойцов к себе. Заявление бизнесмена опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".



"То, что они хотят идти и защищать Родину с оружием в руках и своими руками принести пользу в нашу общую победу, конечно, это очень здорово. И им спасибо, что они нашли смелость и силу. Понятно, возможно, что могут быть какие-то дисциплинарные наезды. Будем бороться для того, чтобы забрать их к себе", – сказал бизнесмен.

Ранее в телеграм-канале "Горячие точки" появилась запись обращения бойцов. По их словам, они служили в одном из расформированных полков.

Военнослужащие заявили о желании продолжить участие в СВО, несмотря на решение об упразднении их подразделения. В ролике они подчеркнули, что уже прошли боевое слаживание. Проверить достоверность данного видео редакции "Дни.ру" не удалось.

В настоящий момент подразделения ЧВК "Вагнер" проводят операцию по взятию Бахмута (бывший Артемовск). Бои ведутся уже непосредственно на улицах города, и недавно российские штурмовики освободили район населенного пункта — Ступки.