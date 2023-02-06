Пригожин произвел боевой вылет на СУ-24 ЧВК "Вагнер" для бомбардировки ВСУ в Бахмуте

Евгений Пригожин выполнил боевой вылет в составе экипажа бомбардировщика Су-24 ЧВК "Вагнер". В ходе полета боевой самолет нанес удары по позициям украинской армии в районе Бахмута.

Согласно данным пресс-службы компании "Конкор", во время вылета предприниматель выполнял роль штурмана.

"Сегодня ночью Евгений Викторович произвел боевой вылет в качестве штурмана СУ-24 ЧВК "Вагнер" для бомбардировки ВСУ в н. п. Бахмут и записал видеообращение. Видео и текст обращения будут опубликованы позже", — говорится в сообщении.

Ранее Пригожин рассказал об ожесточенных боях за каждую улицу и дом в Бахмуте. Он отметил, что Вооруженные силы Украины не отступают и продолжают биться на своих позициях до последнего.