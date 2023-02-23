Кто имеет успех, тот должен получать все: депутат Госдумы Гурулев призвал давать снаряды ЧВК "Вагнер"

Депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев отреагировал на сообщения о нехватке снарядов у отрядов ЧВК "Вагнер", наступающих на Бахмутском направлении. По его словам, сейчас не время для междоусобиц и требуется обеспечить всем необходимым каждого участника специальной военной операции на Украине.

Во время выступления в прямом эфире телеканала "Россия-1" генерал-лейтенант заявил, что некогда разбираться, кто кому чего не дал. По его мнению, те подразделения, которые успешно продвигаются на фронте, должны получать все нужное снабжение.

"Кто имеет успех, тот должен получать все! Успех нужен всем. Сегодня нельзя делить на наших, ваших, чужих, своих. Это не доведет до добра, вся армия об этом говорит. Если ЧВК идет, то давайте им ресурсы, идут под Угледаром наши силы — туда ресурсы. Два направления сейчас держим, туда направляем по максимуму все необходимое. Вспоминаем Великую Отечественную — мы накапливали ресурсы: боеприпасы, топливо и так далее. Рекой литься не может, но сегодня там, где мы имеем успех, — это и есть направление главного удара", — подчеркнул парламентарий.

Стоит отметить, что 16 февраля в Сети появилось видеообращение артиллеристов ЧВК "Вагнер", которые указали на прекращение поставок снарядов по линии Минобороны РФ. Они попросили сотрудников оборонного ведомства оказать содействие и отправить боеприпасы, имеющиеся на военных складах. В военном ведомстве позже заявили, что добровольцы не испытывают проблем с нехваткой вооружений.

Многие пользователи соцсетей и представители военно-патриотического сообщества выразили недоумение тем, что бойцам приходится выпрашивать боеприпасы у Минобороны РФ. Они запустили флешмоб в поддержку "музыкантов" с хэштегом #дайснарядывагнерам.