Украинский солдат поздравил родственников с Рождеством из российского плена

Как стало известно, боец попал в плен. В опубликованном видео он рассказал об условиях нахождения там, а также поздравил семью с наступающими праздниками. По его словам, командование ВСУ кинуло подразделение в "мясорубку", выбраться из которой удалось чудом.

"С наступающим Рождеством и прошедшим Новым годом. Я мысленно был с вами. Понимаю, конечно, что переживали. Но я взрослый парень. Все у меня хорошо. С праздником тебя, папу, теть Люду, теть Олю. Бабушку обязательно поздравь", — обратился к родным Осадчук.

Боец добавил, что в плену никто никого не агитирует. Допросы проводятся редко, и на них никогда не применяется грубая сила.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил установить режим прекращения огня. Данное решение принято в связи с наступившим Рождеством и будет действовать до конца дня.