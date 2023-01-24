Медики рассказали о характере ранений бойцов, проходящих лечение в госпитале Луганска

Один из врачей в беседе с представителем СМИ рассказал, что большинство пациентов поступают в медучреждение в тяжелом состоянии. Они получают всю необходимую медицинскую помощь при использовании современных протезов и дорогостоящих имплантатов.

"В нашей работе мы встречаемся с различными ранениями. В первую очередь, это минно-взрывные и пулевые ранения. Здесь все пациенты получают всю необходимую помощь, начиная от оказания первой помощи и заканчивая реабилитационными мероприятиями. Весь процесс, к сожалению, не быстрый. При взаимодействии с врачами ЧВК "Вагнер" мы получаем только позитивные моменты, все проходит быстро и качественно", — уточнил медик.

Бойцы выражают всему персоналу луганского госпиталя благодарность за оперативную помощь и квалифицированное обслуживание. В частности, они хотят побыстрее завершить лечение и вернуться на фронт к своим боевым товарищам.

"Во время выполнения боевого задания мы попали под плотный минометный огонь противника. Получил осколочные ранения в обе руки и мелкие в область головы. Персонал отнесся очень хорошо, отзывчиво. Обслуживание тоже хорошее. Потихонечку идем на поправку", — рассказал участник СВО.

Медперсонал, в свою очередь, обратил внимание на бюрократические трудности, с которыми сталкивается больница. По их словам, чиновники из Москвы зачастили с проверками и требованиями поскорее выписывать пациентов для последующей отправки в зону СВО.

"В их идеальной картине мира все должно быть по-другому. Больные с тяжелыми ранениями должны мгновенно поправляться, выписываться и отправляться на передовую. Тут недавно приезжала замминистра Гусева, которая оценила нашу работу не лучшим образом, намекнув на то, что пациентов нужно скорейшим образом выписывать. Пусть сыновей своих с такими ранениями на передовую отправят", — указал другой врач.

Стоит добавить, что в больнице проходят лечение бойцы из различных подразделений, сражающихся в зоне спецоперации РФ на Украине. Среди пациентов есть и бойцы ЧВК "Вагнер".

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей ранее отметил старания врачей в госпитале Луганска. По его словам, простой 30-летний хирург за время работы в медучреждении уже стал универсальным специалистом.