Бузову в шоу "Танцы"выставили на посмешище

Сергей Светлаков поглумился над поющей ведущей. На орехи ей достается не в первый раз.

Четвертый сезон шоу "Танцы" на канале ТНТ стал новой точкой отсчета в истории легендарного проекта. Зрителей ждет мощное противостояние, ведь в шоу появился новый наставник – известный хореограф Татьяна Денисова. Ее команда одаренных танцовщиков вступает в борьбу с участниками команды Мигеля за главный приз проекта – 3 миллиона рублей!

В состав жюри популярного проекта после перерыва вернулась звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова. Правда, ее участие началось со скандала. Юморист Сергей Светлаков высмеял танцы и пение звезды, которые она продемонстрировала на сцене нового сезона шоу "Танцы".

Певица исполнила песню "Мало половин" и показала несколько "фирменных" танцевальных движений, которые вызвали смех у Мигеля. "Народный судья" шоу Сергей Светлаков тоже не мог сдержаться и спародировал Ольгу, когда она заняла место в жюри. Юморист отметил, что "обожает", как та поет вживую, уточнив: "Когда видишь все такое красивое, а ближе подходишь и слышишь обажаааа…юююю".

Бузова объяснила это завистью Сергея, на что тот с заметил, что, мол, все просто счастливы, что она стала певицей. Причем пока Сергей беседовал с телеведущей, двое других судей стали зевать от скуки.

Кстати, это уже не первый случай, когда над Бузовой иронизируют коллеги. Достаточно вспомнить, как знаменитая телеведущая обиделась на одного из участников шоу, который попросил высказать профессиональное мнение других судей, сочтя Ольгу некомпетентной.

