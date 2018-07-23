Критикующий шоу Дружинин внезапно вернулся в "Танцы"

Егор Дружинин вернулся в состав жюри популярного проекта "Танцы" на телеканале ТНТ. В новом сезоне хореограф снова наберет команду.

Новый этап телешоу стартует уже в конце августа. Вместе с Дружининым наставниками проекта будут некогда любимец Аллы Пугачевой - Мигель и украинский хореограф Татьяна Денисова.

"Возвращение Егора Дружинина в "Танцы" – это большое событие для канала. Впервые в истории проекта за судейским столом будет сразу три наставника. Уверен, что зрителям будет интересно наблюдать за этим хореографическим треугольником. Такого сезона шоу "Танцы" еще никогда не было", – рассказал генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.

Напомним, Егор ушел из проекта после третьего сезона. Хореограф был недоволен правилами телепроекта. Он считал, что победителя должны выбирать судьи, а не зрители. Ведь зачастую поклонники "Танцев" голосовали не за самого способного и талантливого участника, а за самого симпатичного.

Публикация от Егор Дружинин (@egordruzhininofficial) 12 Мар 2018 в 5:51 PDT

"Я устал. Каждый новый сезон я давал себе обещание не переживать так за своих участников. Но не получается. Азарт и эмоции раздирают на части. И в конце каждого сезона я чувствую себя опустошенным и выжатым, как лимон. Приходится тратить какое-то время на восстановление. А его нет. Ситуация соревнования явно не для меня. Не могу бесстрастно принимать решения по уходу участников, когда с ними работаю", – цитирует тогда Дружинина журнал StarHit.

Добавим, что тогда на смену Дружинину руководство канала пригласило основателя коллектива JD Ballet в Германии Татьяну Денисову, которая имеет огромный опыт работы в подобных шоу талантов. Татьяна один из постоянных членов жюри и хореограф украинского телепроекта "Танцуют все!".