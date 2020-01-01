Белых поймали на взятке
Бывший губернатор может лишиться зрения
Кроме того, бывшему губернатору разрешили жениться
Об этом сообщил адвокат экс-губернатора Кировской области
Бывший кировский губернатор не может связать себя узами брака с любимой
Бывший губернатор Кировской области в следственном изоляторе сильно растолстел
Екатерина Рейферт впервые откровенно рассказала о своих отношениях с экс-губернатором
Экс-губернатор Кировской области, обвиняемый в получении взятки, сменил адвоката
Президент отправил пойманного на взятке чиновника в отставку
По его словам, чиновник и поэтесса подали заявление в ЗАГС еще до ареста