Белых после ареста поправился на 20 килограммов

Бывший глава Кировской области Никита Белых за время пребывания в столичном СИЗО сильно растолстел из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов.

По словам защитника Белых, у его подопечного имеются признаки эндокринного нарушения. "На 20 килограммов Никита Юрьевич поправился с момента задержания, я могу это подтвердить", – заявил Грохотов во время пресс-конференции.

Мы говорим и знаем, что имеются признаки эндокринного нарушения, диабет. Порядка 30 обращений за медицинской помощью к врачам СИЗО. Он не ходит на прогулки, преимущественно находится в лежачем положении.

В связи с этим юрист призвал организовывать независимую медицинскую экспертизу. По его словам, она необходима, чтобы дать оценку состоянию здоровья Белых, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении крупной взятки, подала жалобу на решение Басманного суда Москвы от 21 декабря о продлении ему ареста еще на три месяца.

Напомним, Белых был задержан 24 июня текущего года при получении взятки в размере 100 тысяч евро. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. По версии следствия, за эту сумму бывший губернатор должен был "помочь взяткодателю и контролируемым им АО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания" (ЛУК).