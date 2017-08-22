Суд продлили арест Никите Белых

Пресненский суд Москвы подлил арест бывшего губернатора Кировской области Никите Белых на полгода, передает "Интерфакс". Рассмотрение его дела по существу начнется 5 сентября. Адвокат бывшего кировского губеранатора Марина Ярош также рассказала, что после допроса в качестве свидетеля невесте Никите Белых Екатерине Рейферт будет предоставлена возможность посещения СИЗО для заключения брака с обвиняемым.

Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из столичных ресторанов. Бывший губернатор Кировской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Сам он свою вину отрицает.