Суд продлили арест Никите Белых

Пресненский суд Москвы подлил арест бывшего губернатора Кировской области Никите Белых на полгода, передает "Интерфакс". Рассмотрение его дела по существу начнется 5 сентября. Адвокат бывшего кировского губеранатора Марина Ярош также рассказала, что после допроса в качестве свидетеля невесте Никите Белых Екатерине Рейферт будет предоставлена возможность посещения СИЗО для заключения брака с обвиняемым.
Напомним, Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из столичных ресторанов. Бывший губернатор Кировской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Сам он свою вину отрицает.
Продюсер совершенно счастлив за свою подопечную
Прохор Шаляпин сцепился с бывшей возлюбленной в студии программы "На самом деле"
На записи врач пытается рассмотреть содержимое округлившегося живота
Сестра звезды реалити-шоу выдала всю правду