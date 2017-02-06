Что мешает личному счастью Никиты Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых не может связать себя узами брака с возлюбленной Екатериной Рейферт из-за того, что она проходит по его делу в качестве свидетеля. Защита экс-чиновника намерена обжаловать это решение.

Практически сразу после того, как фигурант громкого коррупционного разбирательства Никита Белых, некогда возглавлявший Кировскую область, оказался за решеткой, внимание некоторой части общественности было сосредоточено не махинациях, а на личной жизни задержанного. Бывший губернатор выразил желание жениться на Екатерине Рейферт, причем как можно скорее – прямо в стенах СИЗО.

Однако раз за разом перед возлюбленными возникали преграды, которые они не могли преодолеть. Следователи считают, что в сложившихся условиях свадьба невозможна юридически. "Следствие апеллирует к тому, что Рейферт формально является свидетелем по уголовному дела, и ее свидание с Никитой Белых может каким-то образом повредить уголовному делу", – цитирует НСН адвоката Даниила Бермана.

Впрочем, защита с такой точкой зрения категорически не согласна. "Какие сведения может передать фигуранту его гражданская жена, или он ей, которые могут как-то повредить уголовному делу?", – заметил юрист. Он подчеркнул, что во время заключения брака в помещении будет присутствовать сотрудник СИЗО и остаться тет-а-тет для передачи каких-либо секретных сведений у возлюбленных не получится.

"Мы планируем и в суде и в надзирающих органах обжаловать это постановление об отказе на проход в СИЗО", – заключил Даниил Берман. Напомним, Никита Белых был задержан в Москве в июне 2016 года по подозрению в получении взятки в 400 тысяч евро. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и бывший губернатор Кировской области до сих пор находится в СИЗО.

