Белых поселил невесту в доме бывшей жены

Вот уже почти год внимание прессы приковано к арестованному экс-губернатору Кировской области Никите Белых и его невесте Екатерине Рейферт. Девушка решила, наконец, прервать молчание и рассказать всю правду об отношениях с бывшим чиновником.

По словам Рейферт, вокруг ее отношений с Белых стало "слишком много лжи, грязи и сплетен". Чтобы внимание журналистов не так сильно докучало, девушка даже перебралась жить подальше в лес, в двухэтажный особняк в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе, который принадлежит жене и детям экс-чиновника.

Как рассказала Екатерина, общаться с губернатором Кировской области она начала в 2011 году. Сначала это была просто переписка в соцсетях, но позже отношения переросли в настоящую любовь, сообщает Life.ru. "Ты смотришь человеку в глаза и понимаешь: это мое, и это любовь, и я так чувствую. Я понимаю, что за этим человеком пойду куда угодно", – призналась невеста бывшего чиновника.

Рейферт рассказала, что жить вместе они с Белых начали в апреле этого года. Однако внезапный арест губернатора испортил паре все планы. "Я будущая жена, любимая женщина, некоторые считают, что я агент спецслужб. Это неправда, провокация, ложь, у нас были планы на совместную жизнь, и мы не успели пожениться. Потому что его арестовали", – сокрушается возлюбленная Белых.

Девушка уверена в невиновности Белых, а слухи о фиктивном характере их отношений категорически отрицает. "Я ничего не знаю про его дела, я чужой человек в коммерческих и политических историях, я замкнутый человек и специально искусственно это создавала. Как некоторые считают, мы решили пожениться, чтобы я получила доступ к переоформлению его имущества. Это бред чистой воды", – говорит она.

По словам Екатерины, никаких особых богатств у ее возлюбленного нет. Белых является собственником лишь двух квартир в Перми. Причем одна из них принадлежит родителям экс-чиновника, а сам он владеет лишь небольшой долей. "А тот деревянный дом, который называют особняком, он шесть лет принадлежит его бывшей жене Элле и его детям. И вообще я не считаю этот дом шикарным, обычный дом", – заметила девушка.

Сама же Екатерина подчеркивает, что она вовсе не поэтесса по профессии и занимается творчеством лишь в свое удовольствие. "На самом деле я айтишник, десять лет у меня было свое пиар-агентство, студия дизайна, лично мной спроектировано 300 сайтов для больших компаний", – рассказала она.

Напомним, экс-губернатора Кировской области арестовали в конце июня 2016 года. Его обвинили в получении взятки в 400 тысяч евро. По версии следствия, он получил деньги за совершение действий "в пользу взяткодателя и контролируемых им" АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания". Сам Белых отрицает вину.