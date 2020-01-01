У Киркорова вымогали €1 миллион
В нашумевшем деле о плагиате поп-короля поставлена точка
Острый на язык актер снова высказался о скандале Киркорова
Как оказалось, все не так очевидно в скандале популярных исполнителей
Лидер французской группы Space считает, что не заслужил такого отношения
Денежные средства поп-короля изъяли как вещдоки
Актер обозвал поп-короля ремейков "стукачом и плагиатором"
Дни.Ру представляют досье на юристов, защищающих интересы Филиппа Киркорова и Дидье Маруани
Лидер группы Space рассказал, что российский поп-король, якобы, предлагал ему конверты с деньгами
Музыкант высказался о конфликте Киркорова с лидером группы Space
Продажи билетов на концерты поп-короля резко выросли после шумихи вокруг его имени