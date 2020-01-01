У Киркорова вымогали €1 миллион

Скандал с обвинением Киркорова в плагиате получил неожиданное развитие: обидчик поп-короля, лидер группы Space Дидье Маруани был задержан. Российский певец сообщил в полицию, что француз вымогал у него один миллион евро. Дни.Ру следят за развитием конфликта.