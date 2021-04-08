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"Есть из чего выбирать": Володин назвал качественные российские аналоги Zoom

"Есть из чего выбирать": Володин назвал качественные российские аналоги Zoom

Вячеслав Володин высказался в поддержку российского программного обеспечения (ПО). Председатель Госдумы считает, что отечественные IT-компании могут конкурировать с зарубежными.
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Сервисы видеосвязи для многих стали неотъемлемой частью жизни. Из-за коронавирусных ограничений граждане общаются и работают, используя такие программы, как Zoom или Skype. Однако есть и отечественные приложения, работающие не хуже зарубежных аналогов, отметил Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Политик напомнил, что компания "Яндекс" имеет свой ресурс – "Яндекс.Телемост". Mail.ru Group и Ростелеком разработали "Сферум". У "Сбера" также есть свой сервис видеозвонков – "СберМитап". Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" тоже имеют свою платформу. Еще председатель Госдумы назвал программы VideoMost и Vinteo.

"Совершенно очевидно, что российским пользователям есть из чего выбирать", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Россиянам стоит пользоваться отечественными программами из соображений безопасности, считает председатель Госдумы. Он заверил, что Россия всегда открыта к диалогу с зарубежными IT-компаниями, отметив, что ключевым требованием является защита прав и персональных данных граждан.

Напомним, ранее Вячеслав Володин высказался об импортозамещении в сфере ПО. Спикер Госдумы считает, что интерес к российским программам повышается, если активно обсуждать тему видеосвязи.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 8 апреля 2021, 14:51 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина

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