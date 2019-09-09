В работе Instagram произошел масштабный сбой

Пользователи Instagram пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса по всему миру. Жалобы публикует портал Downdetector.
Так, пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Белоруссии и других стран не могут загружать фотографии, кто-то просто не может войти в аккаунт, у других же недоступна веб-версия Instagram. Есть несколько десятков жалоб и из России. Официального заявления от Facebook пока не поступало.
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