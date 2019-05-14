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Hi-tech

"Росатом" опроверг сообщения о проблемах при строительстве АЭС "Аккую"

Фото: vk.com/rosatomru
Заявления ряда СМИ о трещинах в бетоне или задержках при строительстве атомной электростанции "Аккую" в Турции не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар", занимающегося возведением АЭС. 
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Безопасность высокотехнологичного сооружения и его дальнейшей эксплуатации – приоритет для "Росатома" и "Аккую Нуклеар", говорится в сообщении. "Как владелец и будущий оператор станции мы, как никто, заинтересованы в соответствии проекта и хода строительных работ высочайшим стандартам безопасности", – подчеркнули в пресс-службе.

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Там напомнили, что 3 апреля прошлого года началась заливка бетона фундаментной плиты атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции. Бетонирование завершилось 8 марта текущего года.

Работы ведутся под контролем французской ASSYSTEM EOS – независимой инспекционной организации. Она аккредитована Турецким агентством по ядерной энергетике (ТАЕК).

За строительством следит и компания Bureau Veritas – один из признанных мировых лидеров в области промышленного аудита и технической инспекции. Процесс возведения атомной электростанции полностью прозрачен и тщательно контролируется, заверили в пресс-службе.

Летом прошлого года в ходе подготовительного этапа отрабатывался состав бетонной смеси. Учитывались особенности турецких строительных материалов, технология укладки бетона в местных климатических условиях.

"При выполнении элементов бетонирования возможны изменения, такие как появление отверстий, расслоений, включая образование трещин, но в пределах, предусмотренных техническими нормами при бетонировании", – подчеркнули в АО "Аккую Нуклеар". Отмечается, что это обычная практика при строительстве подобного рода масштабных объектов. В результате были выработаны необходимый состав бетона и технология его укладки с учетом местной специфики.

Будущая АЭС "Аккую". Фото: commons.wikimedia.org/Akkuyu Nukleer A.S.

Комиссия с участием независимой инспектирующей организации ASSYSTEM подтвердила качество бетона и надежность укладки. Работы выполнены в соответствии с критериями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и требованиями Турции. Сообщается, что в фундаментную плиту уложено более 17 тысяч "кубов" самоуплотняющегося бетона.

Построено надежное основание ядерного острова первого блока атомной электростанции "Аккую". Фундамент обеспечит безопасную эксплуатацию сооружения как минимум на 60 лет. Трещин и не предусмотренных проектом пустот по итогам выполненных работ нет, подчеркнули в пресс-службе.

В ходе следующего этапа будут возведены внутренние и внешние стены реактора. Работы уже стартовали. "Строительство проекта АЭС "Аккую" продолжается в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества, в соответствии с запланированным графиком строительства", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, строительство АЭС "Аккую" началось в апреле прошлого года. По проекту будут возведены четыре энергоблока с российскими реакторными установками нового поколения в соответствии с современными требованиями по безопасности. Стоимость проекта – около 20 миллиардов долларов. Первый энергоблок планируется запустить в 2023 году.

Автор: Иван Поляков14 мая 2019, 13:36

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