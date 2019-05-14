"Росатом" опроверг сообщения о проблемах при строительстве АЭС "Аккую"
Безопасность высокотехнологичного сооружения и его
дальнейшей эксплуатации – приоритет для "Росатома" и "Аккую
Нуклеар", говорится в сообщении. "Как владелец и будущий оператор
станции мы, как никто, заинтересованы в соответствии проекта и хода
строительных работ высочайшим стандартам безопасности", – подчеркнули в
пресс-службе.
Там напомнили, что 3 апреля прошлого года началась заливка бетона фундаментной плиты атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции. Бетонирование завершилось 8 марта текущего года.
Работы ведутся под контролем французской ASSYSTEM EOS – независимой инспекционной организации. Она аккредитована Турецким агентством по ядерной энергетике (ТАЕК).
За строительством следит и компания Bureau Veritas – один из признанных мировых лидеров в области промышленного аудита и технической инспекции. Процесс возведения атомной электростанции полностью прозрачен и тщательно контролируется, заверили в пресс-службе.
Летом прошлого года в ходе подготовительного этапа отрабатывался состав бетонной смеси. Учитывались особенности турецких строительных материалов, технология укладки бетона в местных климатических условиях.
"При выполнении элементов бетонирования возможны изменения, такие как появление отверстий, расслоений, включая образование трещин, но в пределах, предусмотренных техническими нормами при бетонировании", – подчеркнули в АО "Аккую Нуклеар". Отмечается, что это обычная практика при строительстве подобного рода масштабных объектов. В результате были выработаны необходимый состав бетона и технология его укладки с учетом местной специфики.
Комиссия с участием независимой инспектирующей организации ASSYSTEM подтвердила качество бетона и надежность укладки. Работы выполнены в соответствии с критериями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и требованиями Турции. Сообщается, что в фундаментную плиту уложено более 17 тысяч "кубов" самоуплотняющегося бетона.
Построено надежное основание ядерного острова первого блока атомной электростанции "Аккую". Фундамент обеспечит безопасную эксплуатацию сооружения как минимум на 60 лет. Трещин и не предусмотренных проектом пустот по итогам выполненных работ нет, подчеркнули в пресс-службе.
В ходе следующего этапа будут возведены внутренние и внешние стены реактора. Работы уже стартовали. "Строительство проекта АЭС "Аккую" продолжается в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества, в соответствии с запланированным графиком строительства", – резюмировали в пресс-службе.
Напомним, строительство АЭС "Аккую" началось в апреле прошлого года. По проекту будут возведены четыре энергоблока с российскими реакторными установками нового поколения в соответствии с современными требованиями по безопасности. Стоимость проекта – около 20 миллиардов долларов. Первый энергоблок планируется запустить в 2023 году.
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