В "Росатоме" успешно закончили работы по проекту BEST
Работы по созданию искусственного источника нейтрино
проводились в рамках не имеющего аналогов международного научного эксперимента BEST (Baksan Experiment on
Sterile Transitions) по поиску новой элементарной частицы – так называемого "стерильного"
нейтрино. Для этого, как подсчитали специалисты "Росатома", было необходимо, чтобы
на момент окончания облучения в реакторной установке активность хрома-51 была
не ниже трех мегакюри.
"В рамках договора с ИЯИ РАН в институте были проведены расчетно-экспериментальные исследования возможности получения требуемой активности хрома-51 с использованием центральной нейтронной ловушки реактора СМ, проведено облучение металлического хрома-50 с использованием вновь разработанного уникального центрального облучательного устройства", – рассказал руководитель проекта, заместитель директора по производству АО "ГНЦ НИИАР" Александр Звир. В итоге активность хрома-51 была зафиксирована на отметке в 3,5-3,6 мегакюри.
"Из наработанного радиоактивного материала был изготовлен закрытый источник нейтрино", – подчеркнул Александр Звир.
Ранее специалисты института приезжали в нейтринную лабораторию для обсуждения всех научных, организационных и технических деталей этого уникального эксперимента. Искусственный источник нейтрино был доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию, где 5 июля его поместили в облучательный канал галлиевого детектора в лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа.
С этого момента эксперимент BEST официально стартовал. Его первые результаты могут увидеть свет в научных журналах уже в 2020 году.
Отметим, предполагается, что благодаря эксперименту BEST ученые смогут ответить на вопрос о существовании в природе четвертого типа нейтрино. На данный момент известно об электронных, тау– и мюонных. Специалисты рассчитывают обнаружить еще и так называемые "стерильные" нейтрино.
Эксперимент проводится на базе подземной лаборатории галлий-германиевого нейтринного телескопа в Баксанской нейтринной обсерватории. Она была создана в Баксанском ущелье в Кабардино-Балкарии еще в советские времена.
Реализацию проекта BEST координирует Институт ядерных исследований Российской академии наук. Также в нем принимают участие 15 научных организаций из России, Германии, США, Канады и Японии.
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