Украинцев поймали после атаки на Путина
О том, что кто-то пытается сорвать общение президента России с гражданами стало известно прямо во время трансляции. "Коллеги, для начала скажу, что наш кол-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа", – рассказала одна из ведущих мероприятия.
Впрочем, нанести какого-то ощутимого ущерба для прямой линии злоумышленники не успели. Единственное, чего им удалось добиться – небольших сбоев в видеозвонках. Однако вскоре хакерская атака попросту захлебнулась. "Мы смогли ее отразить, работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки", – цитирует RT ведущую.
Сетевые злоумышленники, судя по всему, уже попались. По крайней мере, удалось отследить откуда шла атака. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на своей странице в Telegram сообщила, что общение Владимира Путина с гражданами России пытались сорвать с территории Украины.
#ПрямаяЛиния— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 20 июня 2019 г.
Сall-центр подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, об этом сообщила ведущая.
Нападение было успешно отражено��
Кто бы это мог быть?��
Отметим, украинцы были замечены за повышенным интересом к личности российского лидера. Многие эксперты отмечали, что они крайне внимательно следят и за традиционной ежегодной большой пресс-конференцией Владимира Путина, и за его прямой линией, и даже за посланием Федеральному Собранию. Примечательно, что многие граждане Украины даже новогоднее обращение смотрят в исполнении президента России, а не своего лидера.
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