"Росатом" разработал уникальные технологии лечения светом

В России будет создан научно-технологический центр "Биофотоника", который займется решением задач применения лазерных технологий в медицине, включая диагностику онкологических заболеваний и проведение хирургических операций. Ключевым участником проекта станет Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове), который является предприятием госкорпорации "Росатом".

Что такое биофотоника? Это наука, изучающая взаимодействие света с биологическими тканями. Результаты исследований применяются в медицине и биологии, в сельском хозяйстве и охране окружающей среды, а также в контроле качества продуктов питания.

Более того, достижения биофотоники в медицинской области позволили ученым понять механизмы возникновения и развития человеческих болезней, а также процесса старения на клеточном и молекулярном уровне. Для этого требуется объединение усилий самых разных специалистов: физиков, медиков, биологов и даже математиков и программистов.

"Свет уникален не только тем, что дает возможность наблюдать процессы, протекающие в живых объектах, но и может воздействовать на них неинвазивным или минимально инвазивным способом, то есть без разрушения тканей", – отметили в ядерном центре. Там уверены, что на этом физическом принципе во многом будет основано медицинское оборудование XXI века.

Центр "Фотоника" впервые объединит ресурсы предприятий, занимающихся созданием новейших медицинских приборов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, предполагается создание полного жизненного цикла, включающего в себя как разработки нового метода, исследования опытных образцов до организации серийного производства и вывода продукции на рынок.

В настоящее время определены приоритетные проекты "Биофотоники". Среди них лазерный хирургический комплекс "Лазурит", предназначенный для работы с мягкими тканями в процессе хирургических операций, флуовизор – прибор для контроля качества так называемой фотодинамической терапии, а также оптический когерентный томограф – он предназначен для создания трехмерных изображений тканей как человека, так и животного. Все они разработаны саровским ядерным центром.





Среди других инновационных проектов центра значится тулиевый волоконный медицинский центр, световодная спектроскопия для диагностики онкологических заболеваний, устройство диафаноскопии для отоларингологии. Что касается легированных тулием волоконных лазеров, то их можно использовать, к примеру, в стоматологии или ЛОР-хирургии, применять для лечения сосудистых патологий.

Для размещения центра "Биофотоника" уже определены две площадки: одна из них будет расположена в Москве, а другая – в Нижнем Новгороде. По словам представителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, сейчас идет этап подготовки документации для государственной регистрации предприятия.

Напомним, ранее РФЯЦ-ВНИИЭФ разработал инновационный оптический суперкомпьютер, обладающий огромными преимуществами по сравнению с традиционными электронно-вычислительными машинами. Не имеющая аналогов фотонная вычислительная машина (ФВМ), в которой процессы построены на основе взаимодействия импульсов лазерного излучения, а не на работе электроники, состоит из электрической и "световой" частей.

Фотонные вычислительные машины будут востребованы в решении задач, с которыми не могут справиться "полупроводниковые" суперкомпьютеры. Благодаря использованию фотонных технологий можно уменьшить количество потребляемой энергии в десятки или сотни раз при сохранении высокой производительности.