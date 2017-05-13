Американцы останутся без солнца через 100 дней

Ученые из США рассказали о грядущем полном солнечном затмении, которое наступит на всей территории США через 100 дней – 21 августа, передает "РЕН ТВ". Солнца не будет видно на небе над Америкой на протяжении часа. В последний раз подобное явление регистрировалось в США в 1918 году.