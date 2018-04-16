Пассажиров метро в Москве оставили без запрещенного Telegram

Оператор сети Wi-Fi в Московском метрополитене "МаксимаТелеком" заблокировал для своих пользователей доступ к мессенджеру Telegram, передает сетевое издание m24.ru. В компании подчеркнули, что намерены действовать в соответствии с законами. Ресурс попал в "черный список" Роскомнадзора, поэтому доступ к нему должен быть прекращен. Отметим, российские операторы начали реализовывать распоряжение ведомства 16 апреля после 12:00.