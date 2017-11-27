В Екатеринбурге упал метеорит

Очевидцы утверждают, что инцидент произошел утром 27 ноября. По словам местных жителей, метеорит упал в районе выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО".

В 05:11 свидетели услышали громкий звук и заметили яркую вспышку. Небесное тело двигалось по траектории от аэропорта Кольцово.

После его падения очевидцы увидели дым, сообщает портал 66.ru. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Между тем специалисты сомневаются, что в городе упал метеорит. "Нам сообщений никаких не поступало. Все спокойно", – цитирует представителя пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области "Интерфакс-Урал". Не обладают информацией о падении метеорита и в аэропорту Кольцово.

В свою очередь представитель Коуровской астрономической обсерватории имени Бархатовой Виктор Гроховский также отметил, у них нет подобной информации. "Я смотрю целый час за этим шоу. Во-первых, очевидцев фактически нет. Все три видео, которые выставлены, не совпадают. И вообще-то удивительно: если упал в городе метеорит, должны были быть тысячи всяких сообщений", – заявил специалист.

Ранее в ноябре сообщалось, что свидетели видели падение небесного тела под Мурманском. После публикации ролика между пользователями соцсетей разгорелись споры о природе явления. Одни предположили, что это метеорит, а другие попытались доказать, что это запуск военных ракет.



